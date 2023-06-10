«Ждёшь, ждёшь и вот нате!» - Белорусы показали последствия гроз с градом, а в МЧС предупредили о новых
Обещанная синоптиками "весёлая" пятница обернулась для некоторых регионов Беларуси сильными ливнями со шквалистым ветром и градом. Тем временем в МЧС выписали новое штормовое предупреждение - грозы ожидаются в отдельных районах страны и в субботу, 10 июня.
Сильные ливни с порывистым ветром вечером 9 июня обрушились на отдельные районы Брестской области. О дождях, переходящих в град, сообщили также жители Минской и Витебской областей - очевидцы поделились фотографиями и видео последствий непогоды в соцсетях.
Так, на трассе под Витебском ливень и град был такой силы, что осмотрительные автомобилисты были вынуждены остановиться на обочине дороги и переждать непогоду.
“Вот уже полило так полило!”, - прокомментировал обстановку на дороге один из очевидцев, выложивший видео в TikTok.
[link href=“https://www.tiktok.com/@andrei_sibir_tiktok_hits?refer=embed” title=“@andrei_sibir_tiktok_hits” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrei_sibir_tiktok_hits [/link] Такое лето))) [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4?refer=embed” title=“град” target=“_blank” rel=“noopener”] #град [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“витебск” target=“_blank” rel=“noopener”] #витебск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C?refer=embed” title=“андрейсибирь” target=“_blank” rel=“noopener”] #андрейсибирь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“ливень” target=“_blank” rel=“noopener”] #ливень [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“снег” target=“_blank” rel=“noopener”] #снег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7242744384500058886?refer=embed” title=” оригинальный звук - andrei_sibir” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - andrei_sibir [/link]
“Ждёшь, ждёшь и вот оно нате вам!”, - прокомментировали пользователи последствия долгожданных осадков после долгого засушливого периода.
Град, сильный ветер и молнии — В МЧС предупредили белорусов о «веселой» пятнице
Фотографиями града, выпавшего в Брестской и Минской областях также поделились подписчики телеграм-канала о погоде «Надвор’е». По словам местных жителей, град выпал в городе Дрогичин Брестской области и в деревне Масловичи, что в 25 км от Минска.
Авторы телеграм-канала также опубликовали карту осадков за 9 июня, на которой видно, что осадки наблюдались лишь в отдельных районах Беларуси.
Сильный ливень прошёл также в Барановичах Брестской области. Фотографии с городских улиц, где линевки не справлялись с большим количеством осадков, выпавшим за короткий промежуток времени, опубликовал местный новостной портал “Наш край”.
В МЧС выписали штормовое предупреждение на 10 июня
Между тем, в Белгидрометцентре предупредили, что грозы опять ожидаются ночью и днем 10 июня по югу страны. В связи с этим МЧС выписало очередное штормовое предупреждение. Помимо всего прочего, согласно оперативному прогнозу ведомства, 10 июня на большей части Минской области (а на остальной территории страны - местами) будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
В МЧС рассказали, чего следует опасаться белорусам в этот день:
- возникновение пожаров в природных экосистемах
- обрыв линий связи и электропередач
- нарушение электроснабжения
- подтопление домов, хозпостроек, сельхозугодий, автодорог местного значения
- значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки.
В Беларусь идут грозы — Учёные рассказали, как остаться сухим в ливень, если нет зонта
Что касается температур, то, по прогнозу синоптиков, она будет колебаться в диапазоне от +18 до +24°С. Опасность может представлять порывистый ветер - его скорость в среднем должна составить 4-9 м/с, однако местами порывы будут усиливаться до 14 м/с.