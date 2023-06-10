«Ждёшь, ждёшь и вот нате!» - Белорусы показали последствия гроз с градом, а в МЧС предупредили о новых

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Опубликовано: 10.06.2023 07:08 , Обновлено: 10.06.2023

Обещанная синоптиками "весёлая" пятница обернулась для некоторых регионов Беларуси сильными ливнями со шквалистым ветром и градом. Тем временем в МЧС выписали новое штормовое предупреждение - грозы ожидаются в отдельных районах страны и в субботу, 10 июня.

Сильные ливни с порывистым ветром вечером 9 июня обрушились на отдельные районы Брестской области. О дождях, переходящих в град, сообщили также жители Минской и Витебской областей - очевидцы поделились фотографиями и видео последствий непогоды в соцсетях.

Так, на трассе под Витебском ливень и град был такой силы, что осмотрительные автомобилисты были вынуждены остановиться на обочине дороги и переждать непогоду.

“Вот уже полило так полило!”, - прокомментировал обстановку на дороге один из очевидцев, выложивший видео в TikTok.

“Ждёшь, ждёшь и вот оно нате вам!”, - прокомментировали пользователи последствия долгожданных осадков после долгого засушливого периода.

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Фотографиями града, выпавшего в Брестской и Минской областях также поделились подписчики телеграм-канала о погоде «Надвор’е». По словам местных жителей, град выпал в городе Дрогичин Брестской области и в деревне Масловичи, что в 25 км от Минска.

Фото: град в Дрогичине

Фото: град в Минской области

Фото: град в Минской области

Авторы телеграм-канала также опубликовали карту осадков за 9 июня, на которой видно, что осадки наблюдались лишь в отдельных районах Беларуси.

Сильный ливень прошёл также в Барановичах Брестской области. Фотографии с городских улиц, где линевки не справлялись с большим количеством осадков, выпавшим за короткий промежуток времени, опубликовал местный новостной портал “Наш край”.

Фото: Ливень в Барановичах

Фото: Ливень в Барановичах

В МЧС выписали штормовое предупреждение на 10 июня

Между тем, в Белгидрометцентре предупредили, что грозы опять ожидаются ночью и днем 10 июня по югу страны. В связи с этим МЧС выписало очередное штормовое предупреждение. Помимо всего прочего, согласно оперативному прогнозу ведомства, 10 июня на большей части Минской области (а на остальной территории страны - местами) будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

В МЧС рассказали, чего следует опасаться белорусам в этот день:

возникновение пожаров в природных экосистемах

обрыв линий связи и электропередач

нарушение электроснабжения

подтопление домов, хозпостроек, сельхозугодий, автодорог местного значения

значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки.

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Что касается температур, то, по прогнозу синоптиков, она будет колебаться в диапазоне от +18 до +24°С. Опасность может представлять порывистый ветер - его скорость в среднем должна составить 4-9 м/с, однако местами порывы будут усиливаться до 14 м/с.