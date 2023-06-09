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Опубликовано: 09.06.2023 15:35 , Обновлено: 09.06.2023

Белгидромет объявил штурмовое предупреждение и оранжевый уровень опасности на пятницу 9 июня. А в телеграм-канале МЧС опубликовали карту с прогнозируемыми явлениями и опасностями. Где, кому, и что ждать?

По информации синоптиков, до 20:00 на большей части территории Беларуси пройдут грозы. При этом в отдельных районах ожидают сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Как видно на полностью оранжевой (что соответствует уровню опасности) карте МЧС, грозы, сильные дожди, ветер и град пройдут абсолютно во всех областях Беларуси.

Как предупредили спасатели, в это время возможны:

повреждение сельскохозяйственных угодий, линий электропередач, транспортных средств, построек, коммуникаций;

отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;

возникновения лесных пожаров, а также жилых и производственных зданий;

падение деревьев;

перебои и/или отключение энергоснабжения;

значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки;

блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте;

обрушение оврагов, образование оползней;

подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.

Что делать при сильном ветре, ливнях, грозе, если ударила молния, а также рекомендации для водителей можно почитать по ссылке.

Прогноз погоды в Беларуси на 10-12 июня

Синоптики сообщили, что что в субботу, 10 июня, сильные дожди можно ожидать по югу Беларуси, кратковременные дожди с грозами пройдут днём в Брестской и Гомельской областях. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +24°С днём, а ночью от +6..+9°С по северу страны, до +10..+16°С по югу ночью.

Прогноз погоды на другие дни читайте по ссылке:

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