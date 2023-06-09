Град, сильный ветер и молнии — В МЧС предупредили белорусов о «веселой» пятнице
Белгидромет объявил штурмовое предупреждение и оранжевый уровень опасности на пятницу 9 июня. А в телеграм-канале МЧС опубликовали карту с прогнозируемыми явлениями и опасностями. Где, кому, и что ждать?
По информации синоптиков, до 20:00 на большей части территории Беларуси пройдут грозы. При этом в отдельных районах ожидают сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.
Как видно на полностью оранжевой (что соответствует уровню опасности) карте МЧС, грозы, сильные дожди, ветер и град пройдут абсолютно во всех областях Беларуси.
Как предупредили спасатели, в это время возможны:
- повреждение сельскохозяйственных угодий, линий электропередач, транспортных средств, построек, коммуникаций;
- отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;
- возникновения лесных пожаров, а также жилых и производственных зданий;
- падение деревьев;
- перебои и/или отключение энергоснабжения;
- значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки;
- блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте;
- обрушение оврагов, образование оползней;
- подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.
Что делать при сильном ветре, ливнях, грозе, если ударила молния, а также рекомендации для водителей можно почитать по ссылке.
Прогноз погоды в Беларуси на 10-12 июня
Синоптики сообщили, что что в субботу, 10 июня, сильные дожди можно ожидать по югу Беларуси, кратковременные дожди с грозами пройдут днём в Брестской и Гомельской областях. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +24°С днём, а ночью от +6..+9°С по северу страны, до +10..+16°С по югу ночью.
Прогноз погоды на другие дни читайте по ссылке:
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