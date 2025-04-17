Жара до +29°С, а потом — грозы, снег и «холодок»? Синоптики предупредили белорусов о капризах апрельской погоды

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Опубликовано: 17.04.2025 14:16 , Обновлено: 17.04.2025

После недавних снегопадов и метелей апрельская погода в Беларуси, похоже, ныне ударилась в другую крайность. Синоптики спрогнозировали потепление вплоть до совершенно летних +29°С в пятницу, 18 апреля. Однако, как предупредили погодные каналы, наслаждаться «апрельской жарой», скорее всего, получится недолго. Уже к выходным ожидаются дожди, грозы и некоторое похолодание, а на следующей неделе маячит и вовсе призрак «новой порции арктического холода».

Как объяснили авторы телеграм-канала «Метеовайб», виновник рекордного тепла — барический гребень от обширного антициклона над севером Каспия и перенос очень тёплых воздушных масс с юга Европы. Именно поэтому 18 апреля ожидается малооблачная, сухая и аномально тёплая погода.

Фото: t.me/meteovibe

Однако уже в выходные ситуация начнёт меняться. «Метеовайб» спрогнозировал прохождение холодного фронта, который принесёт дожди и грозы, сначала на запад страны в субботу, а в воскресенье, возможно, и восточнее. Температуры начнут понижаться. В субботу днём в Беларуси ожидается +17..+26°С (на западе прохладнее), в воскресенье — уже +17..+23°С. Другой метеоканал @nadvorie также упомянул «холодный фронт с волнами» и предупредил о возможных грозах в выходные.

«Неофициальные» синоптики посмотрели дальше и увидели контрасты. Сейчас над Западной Европой господствует прохладный атлантический воздух (+8..+15°С), а над нами — сухой тропический. Их разделяет длинный атмосферный фронт. Но постепенно, как утверждают ведущие @nadvorie, контрасты сгладятся и установится «умеренно тёплая с осадками апрельская погода».

Фото: t.me/meteovibe

Самые смелые (и пока очень предварительные) прогнозы от «Метеовайб» допустили, что к концу следующей недели на Беларусь может «переориентироваться холодная циклоническая ложбина» с новой порцией арктического холода, заморозками и «даже вероятностью снега». Но тут же добавили: «Будем надеяться, что долгосрочные прогнозы ещё изменятся?».

Государственная метеослужба подтвердила грядущую жару и последующее изменение погоды:

18 апреля (пятница): Область повышенного давления и тёплая воздушная масса. Небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, днём местами порывистый. Температура ночью +8..+14°С (по западу до +16°С), днём +23..+29°С.

19 апреля (суббота): В основном сохранится влияние области повышенного давления, но по западу скажется влияние фронтов. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по западу пройдут кратковременные дожди, днём местами прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днём местами порывистый. Температура ночью +7..+14°С, днём +20..+27°С, но по юго-западу будет прохладнее: +15..+19°С.

20 апреля (воскресенье): Сохранится влияние малоподвижных фронтов. Облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днём на большей части территории — кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура ночью +7..+13°С, днём +17..+24°С.

Теперь точно. По всей Беларуси начали отключать отопление. А «протапливание» будет?

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