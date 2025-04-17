Теперь точно. По всей Беларуси начали отключать отопление. А "протапливание" будет?

Опубликовано: 17.04.2025 10:37 , Обновлено: 17.04.2025

Ещё два региона - Минская и Гомельская области - официально объявили о начале отключения отопления. Таким образом, отопительный сезон решили закрыть по всей Беларуси, хотя отключать потребителей не одномоментно, а в порядке строгой очерёдности. Узнали, возможен ли возврат к режиму протапливания.

Гомельская и Минская области объявили о завершении отопительного сезона в числе последних - с 16 апреля кое-где уже начали отключать тепло. Так, на Гомельщине в числе первых оказались Светлогорский, Гомельский, Житковичский, Наровлянский, Рогачевский, Октябрьский, Калинковичский и Жлобинский районы.

А вот принципы и очередность отключения там такая же, как по всей Беларуси: сначала отопление должны отключить в промышленных и административных зданиях, затем - в жилом фонде, и лишь потом - в таких социально значимых объектах, как детские сады и школы, поликлиники и больницы.

Напомним, отключать отопление в жилфонде начинают тогда, когда среднесуточная температура за окном держится на уровне не ниже +8°С в течение 3 суток. А вот в школах, детских садах и медучреждениях норматив чуть выше - отопление там начинают отключать, когда средняя температура на протяжении трёх суток остаётся выше +10°C.

Кроме того, белорусские коммунальщики также практикуют так называемый “режим протапливания”, когда отопление не отключат полностью, но подают в систему отопления не максимально горячую воду и батареи, даже выставленные на максимум, греют уже не так сильно. Как правило, к этому варианту прибегали в случае нестабильного прогноза погоды - когда за несколькими днями существенного потепления температура вновь падала к околонулевым значениям.

При этом даже в режиме «протапливания» социальный стандарт по температуре в квартирах и домах должен соблюдаться. По действующим нормам, температура наружного воздуха в жилом помещении должна быть не ниже +18°С.

Впрочем, судя по прогнозу белорусских синоптиков, в ближайшие дни воздух по всей Беларуси прогреется до +19..+25°С, а по юго-западу и югу страны и вовсе - до летних +28°С. Даже в ночные часы температура, согласно информации Белгидромета, не будет опускаться ниже +7..+15°С. Следовательно, ожидать условий, при которых коммунальщики могут вернуться к режиму протапливания пока не приходится.

Кстати, в ЖКХ Минщины сообщили, что сразу после отключения отопления коммунальные службы начнут готовиться к следующему отопительному сезону. В течение следующих четырех месяцев специалисты ЖКХ будут проводить гидравлические и температурные испытания теплосетей и оборудования и проверять трубопроводы, а также канализацию и электросети, чтобы “обеспечить бесперебойную работу всех систем” следующей зимой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что один из областных центров Беларуси уже определился с графиком плановых отключений горячей воды, которые проводят во всех белорусских городах для ремонтных и профилактических работ на тепловых сетях. Первая очередь отключений по плану останется без горячей воды уже с 21 мая.

Когда в Беларуси в 2025 году начнут отключать горячую воду? Один из областных центров уже определился с графиком