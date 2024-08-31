Затронет ли Беларусь "историческая волна тепла" в сентябре? Синоптики рассказали, где точно пройдет холодный фронт

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Опубликовано: 31.08.2024 17:59 , Обновлено: 31.08.2024

Хоть на календаре уже почти осень, лето в Беларуси, судя по прогнозам синоптиков, не собирается сдавать позиции. Так, по прогнозу специалистов, в первые дни сентября в стране ожидаются температуры воздуха до +32°С. Однако 1 сентября стоит ждать холодный фронт жителям некоторых областей.

Как рассказали специалисты Telegram-канала Nadvorie, холодный пройдет над западной половиной Беларуси в воскресенье, 1 сентября. Судя по данным сервиса Windy.com, он затронет часть Витебщины (наибольшее влияние), Гродненщины и Брестчины. Однако к вечеру этого дня фронт ослабеет.

Скриншот: Windy.com

Облачность холодного фронта

“Есть также предположение, что и над центральными районами страны днем могут пройти короткие ливни. Они связаны с развитием линии неустойчивости”, - рассказали в Telegram-канале Nadvorie, дополнив, что температура в Гродно 31 августа начала падать, а ветер “там уже северный”.

В источнике также сообщили, что “Европа находится на грани исторической волны тепла” и “увидит десятки рекордов самых жарких осенних дней на огромных территориях между Словенией, Хорватией, Чехией, Австрией, Словакией, Венгрией, Польшей” и не только. “Даже некоторые национальные рекорды находятся под угрозой из-за температур до +34..+38°C”, - подчеркнули в Nadvorie.

Судя по карте, опубликованной в канале, эта “волна тепла” в сентябре затронет и Беларусь.

А вот какой прогноз на начало осени - первые три дня сентября - дал Белгидромет. Напомним, там объявили красный уровень опасности на 1 и 2 сентября для Гомельской области из-за “чрезвычайной пожарной опасности (5-й класс горимости)” на большей части региона.

В целом же, по информации Белгидромета, в воскресенье, 1 сентября , погоду в Республике будет определять область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в теплой воздушной массе. Прогнозируется переменная облачность, местами - кратковременные дожди и грозы.

Ветер в этот день будет неустойчивый слабый до умеренного, а при грозах - порывистый. Ночью температура воздуха составит +13 .. +19°С (местами - +9 .. +12°С ), а днем - от +20°С по северо-западу до +32°С по юго-востоку Беларуси.

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На понедельник, 2 сентября , специалисты спрогнозировали кратковременные дожди и грозы (но местами). Ветер будет умеренный, а при грозах - также порывистый. Вот какая температура воздуха ожидается в этот день: ночью - +11 .. +18°С , днем - +23 .. +30°С , а по юго-востоку страны - до +32°С .

Как рассказали в Белгидромете, во вторник, 3 сентября , будет преимущественно без осадков, однако ночью местами по северной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью столбик термометра зафиксируется на отметке от +11 до +18°С , днем - от +24°С по северу до +32°С по югу Беларуси. Ветер в этот день ожидается умеренный, а при грозах - порывистый.

Ранее Telegraf.news приводил долгосрочный (до 7 сентября) прогноз погоды от специалистов (отметим, он не является точным). Судя по информации международных моделей ECMWF и GFS, установившаяся в Беларуси аномально жаркая погода с дневными максимумами в диапазоне +27..+31°С “продлится как минимум до 7 сентября”.

К слову, по их данным, в первые дни осени, 1 и 2 сентября, прохладный воздух «попытается прорваться в наш регион, но не далее северо-западных районов».

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