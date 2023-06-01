«Заморозки до -2°С» - Когда ждать? Метеорологи рассказали о погоде в Беларуси на ближайшие дни

Опубликовано: 01.06.2023 11:51 , Обновлено: 01.06.2023

В четверг, 1 июня, синоптики сообщили о погоде, которая ожидается в нашей стране в пятницу и на предстоящие выходные.

В пятницу, 2 июня, днем местами по республике, а по юго-востоку на большей части территории, пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, местами сильный. Температура ночью +6..+12 градусов, днем +10.. +26°С, сообщает pogoda.by.

В субботу, 3 июня, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура ночью +1..+7 градусов, местами заморозки до -2°С, днем +13..+20°С.

В воскресенье, 4 июня, будет облачно. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура ночью +1..+6 градусов, местами заморозки до -2°С, днем +16..+23°С.

Ранее Телеграф сообщал, что почти по всей Беларуси запретили посещать леса.

Почти по всей Беларуси запретили посещать леса. Но есть исключения

А еще мы писали о том, как отличить от настоящих боровиков и лисичек?

В июне в белорусских лесах появится много ложных грибов. Как отличить от настоящих боровиков и лисичек?