Почти по всей Беларуси запретили посещать леса. Но есть исключения

Опубликовано: 31.05.2023 14:02 , Обновлено: 31.05.2023

По состоянию на среду, 31 мая, в нашей стране не осталось ни одного района, где можно свободно пойти в лес. Почти везде введены запреты. Но есть места, где в лесной массив зайти можно, но с ограничениями.

Запреты и ограничения введены в 118 районах Беларуси, то есть по всей стране. Правда, в некоторых районах (их 16) введен не запрет, а ограничения. Заходить в лес можно, но с ограничениями.

В «красных» районах посещение лесов запрещено, в «желтых» — ограничено. Карта актуальна на 31 мая, с сайта mlh.by

Что значит: ограничения в посещении леса?

Ограничения вводят при третьем классе пожароопасности. Такие районы на карте Минлесхоза отмечены желтым цветом. Это значит, что полностью или частично (как решат местные власти) нельзя:

въезжать на территорию леса на транспортных средствах;

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

организовывать и проводить массовые мероприятия.

«При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды», — рассказывал ранее специалист Минского ГПЛХО.

Какое наказание грозит за посещение леса в эти дни?

посещение леса в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — штраф до 444 рублей (до 12 базовых величин);

если в период запрета при посещении леса вы спровоцируете пожар, что приведет к уничтожению или повреждению леса или торфяников, максимальный штраф вырастет до 1110 рублей (30 базовых).

Что еще нельзя делать в лесу и какой за это грозит штраф, вы можете почитать здесь.

А что с погодой? Ждать ли дождей?

Про дожди пока не слышно. Зато метеорологи предупредили 31 мая о красном уровне опасности. На большей части Гомельской области, местами по Минской, ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В среду, 31 мая, ожидается до +24 градусов, 1 июня до +27, 2 июня +21 °С.

[info_b]За прошедшие сутки было ликвидировано десять лесных пожаров: в Гомельской и Минской областях по три возгорания, и по одному в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях. [/info_b]