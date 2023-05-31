Почти по всей Беларуси запретили посещать леса. Но есть исключения
По состоянию на среду, 31 мая, в нашей стране не осталось ни одного района, где можно свободно пойти в лес. Почти везде введены запреты. Но есть места, где в лесной массив зайти можно, но с ограничениями.
Запреты и ограничения введены в 118 районах Беларуси, то есть по всей стране. Правда, в некоторых районах (их 16) введен не запрет, а ограничения. Заходить в лес можно, но с ограничениями.
Что значит: ограничения в посещении леса?
Ограничения вводят при третьем классе пожароопасности. Такие районы на карте Минлесхоза отмечены желтым цветом. Это значит, что полностью или частично (как решат местные власти) нельзя:
- въезжать на территорию леса на транспортных средствах;
- разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;
- организовывать и проводить массовые мероприятия.
«При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды», — рассказывал ранее специалист Минского ГПЛХО.
Какое наказание грозит за посещение леса в эти дни?
- посещение леса в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — штраф до 444 рублей (до 12 базовых величин);
- если в период запрета при посещении леса вы спровоцируете пожар, что приведет к уничтожению или повреждению леса или торфяников, максимальный штраф вырастет до 1110 рублей (30 базовых).
Что еще нельзя делать в лесу и какой за это грозит штраф, вы можете почитать здесь.
А что с погодой? Ждать ли дождей?
Про дожди пока не слышно. Зато метеорологи предупредили 31 мая о красном уровне опасности. На большей части Гомельской области, местами по Минской, ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В среду, 31 мая, ожидается до +24 градусов, 1 июня до +27, 2 июня +21 °С.
[info_b]За прошедшие сутки было ликвидировано десять лесных пожаров: в Гомельской и Минской областях по три возгорания, и по одному в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях. [/info_b]