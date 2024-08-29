"Задержали больше 10 человек" - В МВД объявили рейды ГУБОПиК с налоговиками на границе Беларуси с Польшей

Опубликовано: 29.08.2024 14:54 , Обновлено: 29.08.2024

В МВД рассказали о ежедневных рейдах сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) и других правоохранителей около пункта пропуска "Варшавский мост" на белорусско-польской границе.

Такие меры вместе с пограничниками приняли, как сообщили в МВД, для “обеспечения порядка и безопасности граждан” около пункта пропуска. Кроме представителей ГУБОПиК, в рейдах участвуют подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, милиция общественной безопасности, а также налоговые органы.

Их задача - выявить правонарушения, в том числе случаи незаконной продажи мест в очередях на въезд в Польшу. По информации МВД, уже задержали больше 10 человек, часть из них отправили в изолятор временного содержания (ИВС).

“Занимал очередь на своем автомобиле и менялся с людьми за вознаграждение в размере 200-300 рублей”, - рассказал один из задержанных. Другой сообщил, что “изредка помогал людям переехать границу по льготе”, подсаживая человека в машину.

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В МВД также рассказали, что около пункта пропуска “Варшавский мост” сотрудники Госавтоинспекции организовали “круглосуточный контроль” за соблюдением ПДД, в том числе правил остановки и стоянки.

В министерстве подчеркнули, что ситуация возле пункта пропуска находится на “особом контроле” правоохранителей. “Предупреждаем, что все правонарушения будут мгновенно пресекаться, а виновные - привлекаться к установленной законом ответственности”, - добавили в МВД.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 22 августа количество автобусов на белорусско-польской границе побило новый рекорд. Днем тогда там скопилось на выезд 108 единиц транспорта.

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Также мы писали, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поручил создать из числа сотрудников центрального аппарата МВД мониторинговую рабочую группу, которая с 3 августа “оказывает содействие” региональным подразделениям по гражданству и миграции.

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