Кубраков приказал отправить руководство МВД "для наведения порядка" в Могилев

Опубликовано: 22.08.2024 18:07 , Обновлено: 22.08.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время рабочей поездки на Могилевщину 22 августа поручил отправить руководство МВД в областной центр "для наведения порядка".

В частности, сотрудников ведомства отправят в Могилевский специализированный лицей МВД. В четверг Кубраков проверил его готовность к началу учебного года.

Фото: МВД Беларуси

“Чтобы учащиеся своевременно сели за парты, в ближайшие дни руководящий состав министерства прибудет на субботник для наведения порядка”, - написали в Telegram-канале ведомства.

Фото: МВД Беларуси

Как передали там, глава МВД отметил важность “создать комфортную для учебы, занятий спортом и проведения досуга обстановку”. По информации министерства, в лицее отремонтировали учебные классы, спальные помещения, в классах размещают компьютеры и мультимедийное оборудование.

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Ранее Telegraf.news сообщал, что Кубраков поручил создать из числа сотрудников центрального аппарата МВД мониторинговую рабочую группу, которая с 3 августа будет “оказывать содействие” региональным подразделениям по гражданству и миграции.

Кубраков отправил сотрудников МВД из Минска «для содействия» в районные ОГиМ. Что там происходит?

Также мы писали, что милиция Витебской области сообщила о проведении специального комплексного мероприятия “Подросток” в регионе с 21 по 25 августа. Правоохранители пообещали организовать рейды по общежитиям учебных заведений, оздоровительным лагерям, а также прийти в “трудовые коллективы”.

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