Очередь автобусов на выезд из Беларуси в Польшу увеличилась до 108. А что с легковыми?

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Опубликовано: 22.08.2024 12:35 , Обновлено: 22.08.2024

Количество автобусов на белорусско-польской границе побило новый рекорд. По данным Госпогранкомитета, на 12:00 22 августа на выезд скопилось 108. С легковыми машинами, судя по статистике, ситуация не лучше.

Днем ранее ситуация была несколько иная. Так, на 10:00 21 августа количество автобусов сократилось с 92 до 65. Однако к вечеру достигла сотни.

Уже на утро 22 августа на границе в Польшу скопилось 108 автобусов.

Что касается легковых автомобилей, то на 12:00 22 августа выехать из Беларуси в Польшу пытались 480 машин. Грузовиков скопилось около 600.

Ранее Telegraf.news писал, что Брестский областной исполнительный комитет сообщил, что намерен в сентябре начать установку фудкортов и детских площадок в зоне ожидания на границе с Польшей. Однако завершить обустройство пообещали через год.

В Бресте решили установить фудкорты и детские площадки прямо на границе с Польшей. Когда?