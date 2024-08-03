Кубраков отправил сотрудников МВД из Минска "для содействия" в районные ОГиМ. Что там происходит?

Опубликовано: 03.08.2024 10:50 , Обновлено: 03.08.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поручил создать из числа сотрудников центрального аппарата МВД мониторинговую рабочую группу, которая с 3 августа будет "оказывать содействие" региональным подразделениям по гражданству и миграции.

Как рассказали в МВД, ведомство получает жалобы на срочное и ускоренное оформление паспортов гражданина Беларуси образца 1996 года. Дело в том, что летом, как отметили в министерстве, растет спрос на замену паспортов, количество людей, которые обращаются в подразделения по гражданству и миграции ОВД для оформления этого документа, традиционно очень большое.

[info_b]Паспорт образца 1996 года - это обычный бумажный паспорт, который выдают белорусам. Напомним, с сентября 2021 года граждане страны также могут получить биометрические документы: идентификационную карту и биометрический паспорт.[/info_b]

И эту ситуацию с повышенным спросом Кубраков взял под личный контроль, одна из мер - как раз создание рабочей группы. Еще одно решение - перевести Центр персонализации документов Департамента по гражданству и миграции МВД на круглосуточный режим работы.

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В ведомстве порекомендовали гражданам для “оперативного решения сложных жизненных ситуаций” обращаться на горячую линию департамента по телефонам 80172185273 и 80172187566 в приемное время отделов по гражданству и миграции (ОГиМ).

Ранее Telegraf.news сообщал, что 26 июля министр Кубраков поручил Главному управлению по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД найти в стране тех, кто «искусственно нагнетает обстановку и осуществляет информационные вбросы», которые не соответствуют действительности.

Это поручение главы ведомства было связано с «ажиотажем» в регистрационном подразделении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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Также мы писали, что Кубраков на заседании коллегии минской милиции 24 июля поручил отправлять курсантов и сотрудников Академии МВД и факультета внутренних войск Военной академии работать “на земле” в каждый район столицы. Причем, как отметили в МВД, без ущерба для учебы курсантов.

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