Совмин утвердил условия, когда у белорусов могут забрать детей. Пересмотрят ли старые решения?

Опубликовано: 03.01.2025 14:05 , Обновлено: 03.01.2025

С 1 января 2025 года в Беларуси вступило в силу постановление Совмина № 1055, которое закрепило порядок признания детей находящимися в социально опасном положении (СОП) и нуждающимися в государственной защите.

Документ [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=C22401055” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликован [/link] на Национальном правовом интернет-портале. По сути, он заменяет собой аналогичное постановление Совета министров от 15 января 2019 года №22 “О признании детей находящимися в социально опасном положении” и сводит в один документ внесённые за последние пять лет правки законодателей.

Постановление чётко определило:

Критерии и показатели СОП : Это ситуации, когда родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребёнка (еда, одежда, жилье, медпомощь), не следят за его поведением, из-за чего ребёнок может совершить правонарушение. Также к СОП относятся случаи, когда родители ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют своими правами или жестоко обращаются с ребёнком, создавая угрозу его жизни и здоровью.

: Это ситуации, когда родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребёнка (еда, одежда, жилье, медпомощь), не следят за его поведением, из-за чего ребёнок может совершить правонарушение. Также к СОП относятся случаи, когда родители ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют своими правами или жестоко обращаются с ребёнком, создавая угрозу его жизни и здоровью. Порядок выявления детей в СОП : Законодатели определили обязанности организаций по выявлению таких детей, порядок проведения социального расследования и ведения учёта.

: Законодатели определили обязанности организаций по выявлению таких детей, порядок проведения социального расследования и ведения учёта. Порядок принятия решений : Регламентировали процесс признания ребёнка находящимся в СОП, порядок обследования условий его жизни, а также контроль за их содержанием и воспитанием.

: Регламентировали процесс признания ребёнка находящимся в СОП, порядок обследования условий его жизни, а также контроль за их содержанием и воспитанием. Меры по устранению опасности : Порядок реализации мероприятий по устранению СОП и защиты прав ребёнка также закрепили.

: Порядок реализации мероприятий по устранению СОП и защиты прав ребёнка также закрепили. Порядок возвращения детей родителям : Определены условия, при которых ребёнок может быть возвращён в семью.

: Определены условия, при которых ребёнок может быть возвращён в семью. Порядок обращения в суд : Установлены правила обращения в суд с иском о лишении родительских прав или об отобрании ребёнка без лишения прав.

[info_b]Все решения о признании детей находящимися в СОП, принятые до 1 января 2025 года, должны быть пересмотрены комиссиями по делам несовершеннолетних в течение шести месяцев.[/info_b]

Новые правила утвердили для усиления защиты детей, находящихся в неблагополучных семьях. В Совмине напомнили, что ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, аморальный образ жизни и жестокое обращение с детьми могут привести к признанию ребёнка находящимся в СОП и, как следствие, к вмешательству госорганов, вплоть до лишения родительских прав.

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