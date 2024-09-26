Могут ли в Беларуси поставить семью на учёт за отказ от прививок? Юристы объяснили

Опубликовано: 26.09.2024 14:59 , Обновлено: 26.09.2024

Могут ли в Беларуси поставить семью на учет как находящуюся в социально-опасном положении (СОП), если не делать ребенку прививки? В Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома дали ответ на этот вопрос.

Как рассказал адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко, в этом вопросе нужно ориентироваться на статью 45 Закона Беларуси “О здравоохранении”, сообщили в пресс-службе органов юстиции.

[info_b]На сегодняшний день Национальный календарь прививок [link href=“https://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/vaktsinatsiya/natsionalnyy-kalendar-privivok.php” target=“_blank” rel=“noopener”] содержит [/link] 12 инфекций — от них белорусов прививают бесплатно в определённом возрасте или по показаниям. Впрочем, этим летом Минздрав предложил включить в него ещё три - от коклюша в 6 лет, а также вируса папилломы человека и пневмококка. [/info_b]

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«Пациент (в случае с несовершеннолетним - его законные представители) вправе отказаться от медицинского вмешательства и медицинской помощи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом», - объяснил Евгений Курнасенко.

Таким образом, по его словам, сам по себе отказ от прививок не может служить основанием для постановки семьи в СОП.

Между тем, как ранее рассказал Telegraf.news, в конце прошлого года в Беларуси расширили перечень оснований, по которым семью с детьми могут признать “находящейся в социально опасном положении” и поставить на контроль госорганов. Теперь “тревожный звоночек” в отдел образования по месту нахождения ребёнка может поступить не только из учебного заведения, поликлиники или милиции, но органов госэнерго- и газонадзора, энергоснабжающих и газоснабжающих организаций.

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