Белорусские семьи разрешили признавать «социально опасными» по требованию энергонадзора. Что ещё изменили?

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Опубликовано: 07.12.2023 16:48 , Обновлено: 07.12.2023

В Беларуси расширили перечень оснований, по которым семью с детьми могут признать "находящейся в социально опасном положении" и поставить на контроль госорганов. Теперь "тревожный звоночек" в отдел образования по месту нахождения ребёнка может поступить не только из учебного заведения, поликлиники или милиции, но органов госэнерго- и газонадзора, энергоснабжающих и газоснабжающих организаций. Посмотрели, что ещё изменили в соответствующем постановлении Совмина.

В четверг, 7 декабря, на Национальном правовом интернет-портале опубликовали постановление Совета министров №856 от 1 декабря 2023 года, которым правительство внесло правки в своё более раннее постановление. Документ расширил перечень оснований для постановки семьи на контроль госорганов как “находящуюся в социально опасном положении” (СОП).

Совмин дополнил и без того немалый список госорганов, которые занимаются выявлением детей в социально опасном положении и проведении социального расследования. Теперь инициировать проверку семьи могут не только органы соцзащиты, участковые врачи и милиционеры, исполкомы, школы, ЖЭС или МЧС, но и органы государственного энергетического и газового надзора, энергоснабжающих и газоснабжающих организаций.

Это напрямую связано с тем, что в перечень основания для постановки семьи в СОП включили наличие в доме газопроводов, газового оборудования, электроприборов и иного оборудования, которые “не соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов либо эксплуатационной документации” и “представляют угрозу жизни и безопасности” ребёнка.

В этом же пункте прописаны нерабочие, демонтированные пожарные извещатели, а также надворные постройки и придомовая территория, “не соответствующие требованиям пожарной безопасности” и в которых “имеются условия, создающие непосредственную угрозу возникновения пожара”. При их наличии семью также теперь могут поставить в СОП.

Родителей-”тунеядцев” признали “социально-опасными”

Ещё одно нововведение, прописанное в постановлении Совмина, касается так называемых “тунеядцев”. Теперь семью с детьми могут поставить на контроль, если:

оба родителя или единственный родитель на протяжении более трех месяцев не работают или не осуществляют иную деятельность, не запрещенную законодательством,

не работают или не осуществляют иную деятельность, не запрещенную законодательством, или допускают ненадлежащее расходование пенсий, госпособий семьям, воспитывающим детей, единовременных выплат, назначенных на ребенка, материальной помощи, государственной адресной соцпомощи.

Важной оговоркой в этом пункте является то, что вследствие этих действий родителей “не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка” или имеются факты “отсутствия пищи, одежды, обуви, места для отдыха, занятий и игр ребенка”.

Кроме того, в документе отдельно прописали в качестве основания для постановки в СОП сексуальное насилие над ребенком со стороны родителей, на ряду с физическим и психологическим.

Ещё одним критерием СОП стало совершение родителем или другим человеком, который занимается воспитанием и содержанием ребенка детей, правонарушения или преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также наличие у него синдрома зависимости от алкоголя или наркотиков, либо тяжелого психического заболевания с частыми обострениями и уклонение от диспансерного наблюдения.

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