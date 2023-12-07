Белорусские семьи разрешили признавать «социально опасными» по требованию энергонадзора. Что ещё изменили?
В Беларуси расширили перечень оснований, по которым семью с детьми могут признать "находящейся в социально опасном положении" и поставить на контроль госорганов. Теперь "тревожный звоночек" в отдел образования по месту нахождения ребёнка может поступить не только из учебного заведения, поликлиники или милиции, но органов госэнерго- и газонадзора, энергоснабжающих и газоснабжающих организаций. Посмотрели, что ещё изменили в соответствующем постановлении Совмина.
В четверг, 7 декабря, на Национальном правовом интернет-портале опубликовали постановление Совета министров №856 от 1 декабря 2023 года, которым правительство внесло правки в своё более раннее постановление. Документ расширил перечень оснований для постановки семьи на контроль госорганов как “находящуюся в социально опасном положении” (СОП).
Совмин дополнил и без того немалый список госорганов, которые занимаются выявлением детей в социально опасном положении и проведении социального расследования. Теперь инициировать проверку семьи могут не только органы соцзащиты, участковые врачи и милиционеры, исполкомы, школы, ЖЭС или МЧС, но и органы государственного энергетического и газового надзора, энергоснабжающих и газоснабжающих организаций.
Это напрямую связано с тем, что в перечень основания для постановки семьи в СОП включили наличие в доме газопроводов, газового оборудования, электроприборов и иного оборудования, которые “не соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов либо эксплуатационной документации” и “представляют угрозу жизни и безопасности” ребёнка.
В этом же пункте прописаны нерабочие, демонтированные пожарные извещатели, а также надворные постройки и придомовая территория, “не соответствующие требованиям пожарной безопасности” и в которых “имеются условия, создающие непосредственную угрозу возникновения пожара”. При их наличии семью также теперь могут поставить в СОП.
Родителей-”тунеядцев” признали “социально-опасными”
Ещё одно нововведение, прописанное в постановлении Совмина, касается так называемых “тунеядцев”. Теперь семью с детьми могут поставить на контроль, если:
- оба родителя или единственный родитель на протяжении более трех месяцев не работают или не осуществляют иную деятельность, не запрещенную законодательством,
- или допускают ненадлежащее расходование пенсий, госпособий семьям, воспитывающим детей, единовременных выплат, назначенных на ребенка, материальной помощи, государственной адресной соцпомощи.
Важной оговоркой в этом пункте является то, что вследствие этих действий родителей “не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка” или имеются факты “отсутствия пищи, одежды, обуви, места для отдыха, занятий и игр ребенка”.
Кроме того, в документе отдельно прописали в качестве основания для постановки в СОП сексуальное насилие над ребенком со стороны родителей, на ряду с физическим и психологическим.
Ещё одним критерием СОП стало совершение родителем или другим человеком, который занимается воспитанием и содержанием ребенка детей, правонарушения или преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также наличие у него синдрома зависимости от алкоголя или наркотиков, либо тяжелого психического заболевания с частыми обострениями и уклонение от диспансерного наблюдения.
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