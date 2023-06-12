За что выписали 18 штрафов? ЖКХ Минска устроило рейды на владельцев собак

Опубликовано: 12.06.2023 14:24 , Обновлено: 12.06.2023

В Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ) рассказали о рейдах и о том, за что штрафовали некоторых владельцев собак.

Одна из обязанностей сотрудников МГЖХ – следить за соблюдением Правил содержания домашних собак, кошек. В ведомстве рассказали, что их работники регулярно проводят рейды с привлечением участковых инспекторов, написало информагентство “Минск Новости”.

Так, за январь-апрель 2023 года, было проведено 184 рейда, владельцам собак выдали 280 предупреждений, составили 20 протоколов, на основании которых 18 нарушителей оштрафовали на 1 129,5 рубля.

Основные нарушения, за которые штрафовали, связаны с выгулом собак в неустановленных местах, отсутствие намордника и поводка, нежеланием убирать за питомцами.

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Обязанности для владельцев котов и собак

Животных нужно зарегистрировать. Регистрация собаки или кота должна пройти в течение трех дней с момента появления у вас питомца (котят и щенков можно «прописать», когда им исполнится три месяца).

[info_b] Регистрация проводится в местном ЖЭС, или в жилищно-строительный кооперативе, товариществе собственников.[/info_b]

Также белорусы обязаны уведомить ЖЭУ и ветстанцию, если домашний кот или собака умерли, пропали. Кроме того, владельцы должны сообщить в те же органы, если питомец переехал в новое место жительства.

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Какие наказания предусмотрены за нарушения?

Согласно статье 16.30 КоАП, нарушение правил содержания животных (в том числе касательно регистрации) влечет наложение штрафа в размере от одной (37 рубля) до пятнадцати базовых величин (555 рублей).

А если нарушение повлекло вред здоровью людей или имуществу, то штраф будет до 1110 рублей (тридцати базовых), или могут назначить общественные работы и даже административный арест.

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