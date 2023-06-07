До 1110 рублей. Юрист рассказал, когда белорусам, загорающим в городском парке или у подъезда грозит штраф

Опубликовано: 07.06.2023 13:04 , Обновлено: 07.06.2023

В Беларуси наступила жара, и в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, она не спадет. Далеко не у всех и не всегда получается выбраться позагорать на пляже. А можно ли это делать прямо у подъезда? А в городском парке? Не грозит ли за это штраф?

По словам юриста Виктора Лещенко, прямого запрета загорать в парках, скверах или возле дома, в законе нет. Однако, в зависимости от ситуации, такое поведение могут расценить как мелкое хулиганство или «умышленные действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу», пишет издание “Аргументы и факты”.

Согласно статье 19.1 Кодекса об административных нарушениях, максимальное наказание, которое за это грозит, - штраф до 1110 рублей (до 30 базовых величин) или административный арест.

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Когда могут оштрафовать?

Юрист пояснил, что все зависит от оценочного восприятия: кого-то может возмутить мужчина без майки, загорающий в парке на скамейке и пожаловаться в милицию, а кто-то даже не обратит на него внимания.

Виктор Лещенко отметил, что на практике с подобными жалобами к нему пока никто не обращался. Однако, во избежание проблем, он посоветовал загорать на пляже или в специальных местах для этого местах.

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