В ЖКХ пригрозили белорусам тюрьмой за вход на крышу многоэтажки. Сколько лет дадут?

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Опубликовано: 07.06.2023 15:27 , Обновлено: 07.06.2023

В телеграм-канале столичного ЖКХ рассказали, насколько законно белорусам забираться на крыши многоквартирных жилых домов. В каком случае "руферам" грозит до 10 лет тюрьмы?

[info_b]«Руфер» (от англ. roof — крыша) — человек, занимающийся прогулками по крышам.[/info_b]

Как подчеркнули в ЖКХ, двери чердаков, подвалов и других технических помещений многоквартирных жилых домов «должны быть заперты на ключ», потому что «являются зонами повышенной опасности».

[info_b] В тг-канале сослались на 15 пункт постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2013 № 399 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений», где прописано, что:

«В многоквартирном жилом доме должны соблюдаться общие правила безопасности: не допускается нахождение посторонних лиц в технических помещениях (подвальные, чердачные, технические подполья и этажи, электрощитовые) жилого дома. Двери данных помещений должны запираться на замок, а ключи находиться в доступном для получения месте».

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«Следовательно, вход посторонним лицам ЗАПРЕЩЕН❗️», — обратили внимание в ЖКХ.

Если вдруг «руферы» каким-то образом попали на крышу многоэтажки, то им может грозить уголовная ответственность.

А именно в случае, если они попали на крышу, сорвав дверь, сломав замок и т.д. Тогда, согласно ст. 218 УК РБ «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества», им грозит:

за умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшие причинение ущерба в значительном размере, – общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет;

за умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

При этом в ЖКХ не уточнили, что и кому грозит в случае, если белорусы попали на крышу просто через дверь, которая оказалась не заперта.

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