«За 15 минут корзина с горкой» — Куда в Беларуси стоит ехать за грибами, а где в лес даже заходить нельзя?

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Опубликовано: 18.08.2023 13:10 , Обновлено: 18.08.2023

Несмотря на то, что в Беларуси установился жаркая погода, а дождей почти нет, грибники хвастаются урожаем. Впрочем, далеко не во всех регионах грибы есть. Посмотрели, какая область может ими похвастаться, а где пусто.

Судя по отзывам любителей “тихой охоты” из тг-канала “Грибы Беларуси”, то в Мозырском районе грибы есть. Вот сколько грибов собрал мужчина за час.

Еще из Мозырского района. “С 9 до 13”, - говорит грибник.

Есть грибы и в районе национального аэропорта Минска.

А вот сколько грибов собрали в Минском районе:

А вот урожай из лесов Логойска, тоже Минская область. “Около 230 белых на двоих”, - похвастался грибник.

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Есть грибы и под Столбцами:

Грибники из других регионов в этом паблике грибами не хвастались.

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Хватает видео с корзинами полными грибов и в TikTok. Вот, например, из Логойского района. “15 минут и корзина с горкой!”, так подписал ролик его автор.

[link href=“https://www.tiktok.com/@rabbit868686?refer=embed” title=“@rabbit868686” target=“_blank” rel=“noopener”] @rabbit868686 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7268210457729649414?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Fishing_Петр_МилеVSкий” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Fishing_Петр_МилеVSкий [/link]

Женщина из Кобринского района пожаловалась на ужасную сушь, но вместе с тем сказала, что “природа берет свое” и показала поляну с боровиками:

[link href=“https://www.tiktok.com/@vitaliavita9?refer=embed” title=“@vitaliavita9” target=“_blank” rel=“noopener”] @vitaliavita9 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7266504325189339909?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - vitalia” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - vitalia [/link]

“Всем грибам царь!” - хвастается грибник из Логойского района:

Жители других регионов обилием грибов не хвастаются. Наоборот - жалуются на их отсутствие и ужасную сушь. А если и находят грибы, то в основном они червивые.

Если же вы все решите отправиться по грибы, то следует знать, что:

По всей Беларуси ограничения на походы в лес, а в одном районе нельзя и за грибами

По состоянию на 18 августа, в стране не осталось ни одного района, где можно свободно посещать лес. Везде введены ограничения, сообщило Министерство лесного хозяйства. Связано это с жарой, и, как следствие, высокой пожароопасностью.

Карта запретов и ограничений на посещение лесов, 18 августа 2023 года. Скриншот с сайта Министерства лесного хозяйства

При ограничениях в лес можно сходить на прогулку, за грибами или ягодами, но нельзя там ездить на любом транспорте, разжигать огонь, проводить массовые мероприятия. При этом ограничения различаются в разных районах и областях.

А в Калинковичском районе введен полный запрет на походы в лес по любой причине, даже за грибами.

Напомним, ранее Телеграф писал о людях, которым ни за что нельзя есть грибы. Даже шампиньоны:

Этим людям ни за что нельзя есть грибы. Даже шампиньоны