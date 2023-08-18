«За 15 минут корзина с горкой» — Куда в Беларуси стоит ехать за грибами, а где в лес даже заходить нельзя?
Несмотря на то, что в Беларуси установился жаркая погода, а дождей почти нет, грибники хвастаются урожаем. Впрочем, далеко не во всех регионах грибы есть. Посмотрели, какая область может ими похвастаться, а где пусто.
Судя по отзывам любителей “тихой охоты” из тг-канала “Грибы Беларуси”, то в Мозырском районе грибы есть. Вот сколько грибов собрал мужчина за час.
Еще из Мозырского района. “С 9 до 13”, - говорит грибник.
Есть грибы и в районе национального аэропорта Минска.
А вот сколько грибов собрали в Минском районе:
А вот урожай из лесов Логойска, тоже Минская область. “Около 230 белых на двоих”, - похвастался грибник.
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Есть грибы и под Столбцами:
Грибники из других регионов в этом паблике грибами не хвастались.
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Хватает видео с корзинами полными грибов и в TikTok. Вот, например, из Логойского района. “15 минут и корзина с горкой!”, так подписал ролик его автор.
[link href=“https://www.tiktok.com/@rabbit868686?refer=embed” title=“@rabbit868686” target=“_blank” rel=“noopener”] @rabbit868686 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7268210457729649414?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Fishing_Петр_МилеVSкий” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Fishing_Петр_МилеVSкий [/link]
Женщина из Кобринского района пожаловалась на ужасную сушь, но вместе с тем сказала, что “природа берет свое” и показала поляну с боровиками:
[link href=“https://www.tiktok.com/@vitaliavita9?refer=embed” title=“@vitaliavita9” target=“_blank” rel=“noopener”] @vitaliavita9 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7266504325189339909?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - vitalia” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - vitalia [/link]
“Всем грибам царь!” - хвастается грибник из Логойского района:
[link href=“https://www.tiktok.com/@rabbit868686?refer=embed” title=“@rabbit868686” target=“_blank” rel=“noopener”] @rabbit868686 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B2023?refer=embed” title=“грибы2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибы2023 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“логойск” target=“_blank” rel=“noopener”] #логойск [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7267882940683553541?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Fishing_Петр_МилеVSкий” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Fishing_Петр_МилеVSкий [/link]
Жители других регионов обилием грибов не хвастаются. Наоборот - жалуются на их отсутствие и ужасную сушь. А если и находят грибы, то в основном они червивые.
Если же вы все решите отправиться по грибы, то следует знать, что:
По всей Беларуси ограничения на походы в лес, а в одном районе нельзя и за грибами
По состоянию на 18 августа, в стране не осталось ни одного района, где можно свободно посещать лес. Везде введены ограничения, сообщило Министерство лесного хозяйства. Связано это с жарой, и, как следствие, высокой пожароопасностью.
При ограничениях в лес можно сходить на прогулку, за грибами или ягодами, но нельзя там ездить на любом транспорте, разжигать огонь, проводить массовые мероприятия. При этом ограничения различаются в разных районах и областях.
А в Калинковичском районе введен полный запрет на походы в лес по любой причине, даже за грибами.
Напомним, ранее Телеграф писал о людях, которым ни за что нельзя есть грибы. Даже шампиньоны: