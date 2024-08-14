"Выламывает руки" - Охотники пожаловались замглавы Минлесхоза на планы уволить егеря на Гомельщине. Кто "пытается выжить"?

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Опубликовано: 14.08.2024 14:35 , Обновлено: 14.08.2024

На личный прием граждан к первому заместителю министра лесного хозяйства Беларуси Александру Драгуну 14 августа пришли охотники одного из лесхозов Гомельщины. Они пожаловались на то, что директор предприятия из-за личной неприязни и предвзятости "пытается выжить" местного егеря.

Как передали в Минлесхозе, этот вопрос рассматривали почти час. 56 охотников подписались в поддержку егеря. “Помимо леса, есть еще судьба человека. Маленького человека, за которого, кроме охотников, сегодня никто похлопотать не может”, - поделились они.

Один из охотников рассказал, что до истечения срока контракта егерю еще месяц работать, а у него уже забрали тепловизоры и намерены забрать машину. “Как ему исполнять свои служебные обязанности?” - спросил он.

Фото: Минлесхоз Беларуси

“Просто выламывает руки от несправедливости!” - пожаловался другой охотник.

“Мы только за Ильича! Такого человека не увольнять надо, на нем можно имидж создавать!” - сказал третий.

“Душа болит за егеря!” - подхватил четвертый.

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Первый замминистра Драгун пообещал лично вникнуть в изучение проблемы, передали в ведомстве. Он распорядился отправить в этот лесхоз двух сотрудников министерства, которые “объективно подойдут к изучению ситуации”.

Фото: Минлесхоз Беларуси

“После вызовем в Минлесхоз и директора, и охотоведа. Услышим их версию событий. Не за каждого приедут просить охотники - это важно”, - отметил Драгун.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик на выездном заседании коллегии ведомства 30 июля в Светлогорском районе Гомельской области потребовал уволить директора одного из лесхозов Витебщины и найти нового человека на эту должность.

“Задача генеральному директору Витебского ГПЛХО как можно скорее найти нового директора в лесхоз”, - поручил Кулик.

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Также мы писали, что глава Минлесхоза на селекторном совещании с генеральными директорами государственных производственных лесохозяйственных объединений (ГПЛХО) и руководителями республиканских организаций поручил отправить идеологов в леса на буреломы. Но не для разбора завалов. “Считайте, что это экзамен”, - сказал министр Кулик.

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