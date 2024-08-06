"Это экзамен" - Глава Минлесхоза Беларуси отправил руководство предприятий на буреломы. Что поручил делать идеологам?

Опубликовано: 06.08.2024 12:58 , Обновлено: 06.08.2024

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик на селекторном совещании с генеральными директорами государственных производственных лесохозяйственных объединений (ГПЛХО) и руководителями республиканских организаций поручил отправить идеологов в леса на буреломы. Но не для разбора завалов.

Так, 15 сентября работники лесного хозяйства страны отметят свой профессиональный праздник. И из-за шторма, который обрушился на Беларусь в середине июля, многие сотрудники отрасли встретят событие прямо на лесосеках.

Чтобы эти работники “ощутили дух праздника”, министр Кулик поручил гендиректорам ГПЛХО организовать концертно-поздравительные программы как раз в лесу. “Считайте, что это экзамен для ваших идеологов! Праздничные программы должны быть организованы в том числе по месту нахождения наших людей на разработке ветровально-буреломных лесосек”, - потребовал глава ведомства.

Фото: Минлесхоз Беларуси

Он добавил, что на эти мероприятия в лесах соберут руководителей ГПЛХО. А на “республиканское торжественное мероприятие” в преддверии Дня работников леса Кулик поручил пригласить “как можно больше простых тружеников с мест”, передали в Telegram-канале Минлесхоза.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как министр Кулик на выездном заседании коллегии Минлесхоза 30 июля в Светлогорском районе Гомельской области потребовал уволить директора одного из лесхозов Витебщины и найти нового человека на эту должность.

“Руководителю лесхоза нужно найти новое место работы. Задача генеральному директору Витебского ГПЛХО как можно скорее найти нового директора в лесхоз”, - потребовал глава ведомства.

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Также мы писали, как первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун на этом же заседании в Светлогорском районе потребовал от директора одного из лесхозов вынести из его рабочего кабинета микроволновую печь. “Сами пока холодной пищей питайтесь. Надоест — купите себе микроволновку!” - сказал Драгун.

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