"Как можно скорее" - Глава Минлесхоза потребовал заменить директора одного предприятия на Витебщине. Что с ним не так?

Опубликовано: 31.07.2024 10:29 , Обновлено: 31.07.2024

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик на выездном заседании коллегии ведомства 30 июля в Светлогорском районе Гомельской области потребовал уволить директора одного из лесхозов Витебщины и найти нового человека на эту должность.

На заседании рассмотрели экономические результаты работы предприятий в первом полугодии 2024 года, выполнение плановых показателей по выручке в частности. Как рассказали в Минлесхозе, в 2023-м у 59 лесхозов чистая прибыль составила меньше 30 тыс. рублей, а за первые шесть месяцев 2024-го количество таких предприятий уменьшилось в 10 раз.

В то же время один из лесхозов Витебской области (конкретный район не назвали) не смог выйти на плановый показатель по выручке. Как отметили в министерстве, положительной динамики в работе предприятия нет, хоть ее рассматривали не раз на различных совещаниях.

Фото: Минлесхоз

“Руководителю лесхоза нужно найти новое место работы. Задача генеральному директору Витебского ГПЛХО как можно скорее найти нового директора в лесхоз. Чем раньше, тем лучше”, - отметил министр Кулик.

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Досталось также руководителю одного из лесхозов Гомельщины. Однако здесь пока “серьезное предупреждение”. Как рассказали в Минлесхозе, молодой директор начал работу с чистого листа, но пока динамика работы не положительная, а отрицательная.

Фото: Минлесхоз

“Кто хочет зарабатывать, зарабатывает. А у кого не получается обеспечить стабильную работу организаций… Извините, приходится принимать кадровые решения”, - сказал глава Министерства лесного хозяйства.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что на этом же выездном заседании коллегии Минлесхоза первый заместитель министра Александр Драгун потребовал от директора одного из лесхозов вынести из его рабочего кабинета микроволновую печь. “Сами пока холодной пищей питайтесь. Надоест — купите себе микроволновку!» - сказал Драгун.

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