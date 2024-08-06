"Объемы большие" - Глава Минлесхоза Беларуси поручил привлечь к восстановлению лесов школьников и студентов. Когда "масштабная акция"?

Опубликовано: 06.08.2024 15:24 , Обновлено: 06.08.2024

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик на аппаратном совещании в ведомстве распорядился привлечь к восстановлению лесов на буреломах студентов и школьников. Также глава Минлесхоза сообщил, когда с этой целью проведут "масштабную акцию".

Сперва Кулик отметил, что до 1 сентября нужно разработать программу по лесовосстановлению ветровально-буреломных участков. “Это будет объемный документ, но мы должны, как поставил задачу наш президент, каждый клочок земли за кем-то закрепить”, - сказал министр.

Ну, а работать на буреломах школьники, студенты, представители общественных организаций будут как волонтеры, рассказали в Telegram-канале Минлесхоза. “Объемы большие, это надо понимать, особенно по отдельным областям и лесхозам”, - отметил Кулик.

Фото: Минлесхоз

В ведомстве добавили, что “масштабную акцию с участием добровольцев” запланировали на осень (на какую именно дату, не уточнили).

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Куда Кулик поручил отправить идеологов лесхозов

К слову, на селекторном совещании с генеральными директорами государственных производственных лесохозяйственных объединений (ГПЛХО) и руководителями республиканских организаций министр лесного хозяйства поручил отправить также идеологов в леса на буреломы. Но не на разбор завалов. «Считайте, что это экзамен для ваших идеологов!” - сказал Кулик.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, как глава Минлесхоза на выездном заседании коллегии ведомства 30 июля в Светлогорском районе Гомельской области потребовал уволить директора одного из лесхозов Витебщины и найти нового человека на эту должность.

«Руководителю лесхоза нужно найти новое место работы. Задача генеральному директору Витебского ГПЛХО как можно скорее найти нового директора в лесхоз», — потребовал Кулик.

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