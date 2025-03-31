Введут ли в Беларуси статью за нецензурную брань? Разобрались, за что сейчас уже можно получить до 15 суток

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Опубликовано: 31.03.2025 11:54 , Обновлено: 31.03.2025

Общественный Совет по нравственности, учреждённый Белорусской православной церковью (БПЦ) и Союзом писателей Беларуси, предложил вернуть в белорусское законодательство ответственность за нецензурную брань. Об этом заявил сопредседатель Совета митрополит Минский и Заславский Вениамин. Журналисты Telegraf.news разобрались в вопросе и выяснили, при каких условиях и как уже сейчас в Беларуси могут наказать тех, кто позволяет себе крепкое словцо.

Что предложили в БПЦ?

Нецензурную брань (по-другому - сквернословие) в БПЦ, по словам митрополита Вениамина, считают одной из “насущных и острых проблем”, которая, по его словам, “захватила даже самые юные умы и уста.”

“С прискорбием можно отметить, что в нынешнее время свой язык от злых и нецензурных слов не хранят очень и очень многие, сквернословие приобретает массовый характер”, - процитировало Вениамина госагентство БЕЛТА.

Митрополит рассказал, что Совет по нравственности предложил Институту социологии Национальной академии наук Беларуси и Белорусскому комитету молодежных организаций исследовать, как нецензурная речь, а также широко распространённая в Беларуси реклама азартных игр влияют на общество, в особенности на детей и молодежь. Эту тему по инициативе Совета включили в повестку единых дней информирования, которые регулярно проводятся в белорусских школах и рабочих коллективах. Однако в Совете решили пойти дальше и начали осуждение вопроса о возвращении в законодательство страны ответственности непосредственно за нецензурную брань, как это было ранее.

Запрета нет, а штрафы есть?

Дело в том, что до 2018 года в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) Беларуси запрет на нецензурную брань в общественном месте была прописана прямо - в статье за мелкое хулиганство. После очередных поправок в КоАП формулировку статьи изменили. Однако штрафовать матерщинников, которые не выбирают выражение на публике, в Беларуси не перестали. Маты просто включили в само понятие мелкого хулиганства. Таким образом, выделение нецензурной брани в отдельную статью административного кодекса едва ли можно назвать целесообразным.

Как ранее пояснял участковый инспектор милиции Крупского РОВД Сергей Белан, под нецензурной бранью в милиции понимают “ругательные, бранные выражения, которые противоречат нравственным нормам и морали”, а это согласуется с действующей нормой статьи о мелком хулиганстве. К нему же в милиции относят, к примеру, громкие крики на улице в ночное время или распевание непристойных песен на улице.

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[info_b]Сейчасстатья 19.1. КоАП сформулирована следующим образом. Мелкое хулиганство - это “оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу”.

За такие действия в Беларуси нарушителей могут оштрафовать на 2-30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня), или отправить административный арест (тот, что до 15 суток) или на общественные работы.[/info_b]

Что грозит матерщинникам в интернете?

Кстати, ругаться матом, согласно действующему белорусскому законодательству, нельзя не только на улице или где-то в публичном месте, но и в интернете, поскольку его в некоторых случаях фактически приравнивают к публичному пространству. Чаще всего речь идёт не о факте нецензурной брани как таковой, а об оскорблении, которое могут усмотреть в матерных словах те, в адрес кого они обращены.

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Под оскорблением в Кодексе об административных правонарушениях Беларуси (статья 10.2 КоАП) подразумевается «умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме». При этом штраф за оскорбление в Сети будет даже выше, чем если вы оскорбите человека в личной беседе. Дело в том, что этом случае оскорбление в интернете приравнивается к оскорблению в публичном пространстве.

Если обычно за оскорбление белорусам грозит максимальный штраф в 30 базовых величин ( то есть 1260 рублей сегодня), то за оскорбление в интернете максимальный размер штрафа повышается до 200 базовых величин (то есть до 8400 рублей . Более того, в определенных случаях нарушителю могут грозить также общественные работы или административный арест.

Именно о таком случае недавно рассказывал Telegraf.news. Тогда TikTok-блогер из Казахстана, которая последние 4 года живёт в Беларуси, поделилась историей своей знакомой, которую оштрафовали за одно сообщение в школьном родительском чате. Одна неосторожная фраза, отправленная на эмоциях в общий чат, по словам блогера, обернулась административным процессом и штрафом в 1700 рублей.

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