Белорусам предложили жаловаться на надписи на заборах. За что грозит срок до 20 лет?

Опубликовано: 07.05.2024 21:41 , Обновлено: 07.05.2024

Адвокат юридической консультации Витебска Елена Юдина рассказала, за какие листовки на заборе можно схлопотать штраф или даже получить "уголовку". Кроме того, желающим откликнуться на подобного рода объявления и вовсе грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

На заборах, фасадах зданий и остановках время от времени можно заметить надписи, которые сулят крупные денежные суммы за несложную работу. Адвокат подчеркнула, что авторов таких объявлений могут привлечь к административной или уголовной ответственности. В МВД Беларуси добавили, что за подобные действия грозит штраф до 30 базовых (1200 рублей), а в некоторых случаях и вовсе лишение свободы до 3 лет.

Речь идёт о торговле наркотиками. Белорусов, которые не только откликнутся на подобные “вакансии”, но и выйдут “на работу”, могут посадить за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 328 УК РБ).

Адвокат отметила, что за такую деятельность “работнику” грозит срок от 6 до 15 лет со штрафом или без, а согласно ч. 4 ст. 328 УК РБ, — и вовсе лишение свободы до 20 лет.

“Надписи не содержат разъяснений норм Уголовного кодекса Республики Беларусь, однако, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности”, — предупредила Елена Юдина.

Также адвокат добавила, что о несанкционированных надписях на заборах можно сообщать в службу «115», а “зарабатывать деньги можно только законным способом”.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Витебского облисполкома назвали причину, по которой на выходных в гости могут заявиться стражи порядка. Такой визит грозит не только штрафом, но и выселением из собственной квартиры. За что?

Штраф до 1200 рублей. В МВД предупредили белорусов, из-за чего могут приехать на выходных в их квартиры