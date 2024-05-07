Белорусам предложили жаловаться на надписи на заборах. За что грозит срок до 20 лет?
Адвокат юридической консультации Витебска Елена Юдина рассказала, за какие листовки на заборе можно схлопотать штраф или даже получить "уголовку". Кроме того, желающим откликнуться на подобного рода объявления и вовсе грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
На заборах, фасадах зданий и остановках время от времени можно заметить надписи, которые сулят крупные денежные суммы за несложную работу. Адвокат подчеркнула, что авторов таких объявлений могут привлечь к административной или уголовной ответственности. В МВД Беларуси добавили, что за подобные действия грозит штраф до 30 базовых (1200 рублей), а в некоторых случаях и вовсе лишение свободы до 3 лет.
Речь идёт о торговле наркотиками. Белорусов, которые не только откликнутся на подобные “вакансии”, но и выйдут “на работу”, могут посадить за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 328 УК РБ).
Адвокат отметила, что за такую деятельность “работнику” грозит срок от 6 до 15 лет со штрафом или без, а согласно ч. 4 ст. 328 УК РБ, — и вовсе лишение свободы до 20 лет.
“Надписи не содержат разъяснений норм Уголовного кодекса Республики Беларусь, однако, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности”, — предупредила Елена Юдина.
Также адвокат добавила, что о несанкционированных надписях на заборах можно сообщать в службу «115», а “зарабатывать деньги можно только законным способом”.
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