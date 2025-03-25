«Штраф - 1700 рублей» - Блогер рассказала, за какое сообщение в школьном чате родителей в Беларуси могут отдать под суд

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Опубликовано: 25.03.2025 11:48 , Обновлено: 25.03.2025

TikTok-блогер из Казахстана, которая последние 4 года живёт в Беларуси, поделилась историей своей знакомой, которую оштрафовали за одно сообщение в школьном родительском чате. Одна неосторожная фраза, отправленная на эмоциях в общий чат, по словам блогера, обернулась административным процессом и штрафом в 1700 рублей.

Автор ролика в своём TikTok-аккаунте рассказала о ситуации, произошедшей с её знакомой, матерью-одиночкой с двумя детьми. По словам блогера, женщина однажды “сорвалась” и крайне эмоционально отреагировала на бурные обсуждения в школьном родительском чате.

“Пришла злая с работы, а тут в школьном чате ещё всякую белиберду пишут. Ну я и послала одну мамашу на три буквы”, - рассказала о случившемся от лица главной героини автор видео.

По её словам, женщина, в адрес которой в чате прозвучали нелицеприятные слова, не оставила инцидент без внимания, а написала заявление в милицию. в результате к несдержанной участнице родительского чата пришёл участковый, вызвал её в суд, который и присудил женщине штраф за нецензурные слова в адрес потерпевшей.

Какие штрафы можно получить за маты в интернете в Беларуси?

Некоторые комментаторы под видео выказали скептицизм относительно того, что в Беларуси можно получить столь внушительный штраф за ругательства в Сети. Однако, об административной ответственности за некорректное поведение в интернет-пространстве белорусские правоохранители говорят регулярно. Чаще всего речь идёт не о факте нецензурной брани как таковой, а об оскорблении, которое могут усмотреть в матерных словах те, в адрес кого они обращены.

Под оскорблением в Кодексе об административных правонарушениях Беларуси ([link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=HK2100091&p1=1” target=“_blank” rel=“noopener”] статья 10.2 КоАП) [/link] подразумевается “умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме”. При этом штраф за оскорбление в Сети будет даже выше, чем если вы оскорбите человека в личной беседе. Дело в том, что этом случае оскорбление в интернете приравнивается к оскорблению в публичном пространстве.

Если обычно за оскорбление белорусам грозит максимальный штраф в 30 базовых величин ( то есть 1260 рублей сегодня), то за оскорбление в интернете максимальный размер штрафа повышается до 200 базовых величин (то есть до 8400 рублей . Более того, в определенных случаях нарушителю могут грозить также общественные работы или административный арест.

Кстати, за мат как таковой, если он произнесён в общественных местах, в Беларуси также могут выписать штраф. Нецензурная брань законодательством у нас приравнивается к мелкому хулиганству, следовательно, за неё можно как поплатиться штрафом (от 2 до 30 базовых величин, то есть до 1260 рублей сегодня), так и отправиться под арест или на общественные работы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в начале марта этого года допустил возможность появления в Беларуси административной ответственности за буллинг. По словам главы МВД, “ни одно оскорбление” в интернете не осталось без внимания милиции.

«Мы все фиксировали» — Кубраков допустил появление ответственности за буллинг в Беларуси