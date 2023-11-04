Врач рассказал, на что жалуются 80% белорусских призывников. И кого из ещё вчера негодных теперь берут в армию?

Опубликовано: 04.11.2023 20:29 , Обновлено: 04.11.2023

В настоящее время белорусские военкоматы занимаются отправкой призывников на срочную военную службу и службу в резерве. Врач Александр Волошин, руководящий работой врачей-специалистов в военкомате Октябрьского района Минска, рассказал, на что жалуются 80% белорусских призывников и кого из тех, кто ещё в прошлом году признавался не годным к строевой службе, сегодня могут запросто взять в армию.

По словам врача, после внесения изменений в перечень заболеваний, при которых призывники признаются непригодными к службе, некоторых молодых людей, которым ещё в прошлом году дорога в армию была закрыта, в нынешний призыв могут отправить на службу, передало агентство “Минск-Новости”.

Так, раньше не годными к воинской службе признавали людей с бронхиальной астмой, даже легких степеней. Теперь же при таком диагнозе молодого человека могут признать “годным к военной службе с ограничениями”, если приступы отсутствуют на протяжении пяти лет, пояснил врач. Возьмут в армию теперь и людей с малыми аномалиями в сердце, такими как пролапс митрального клапана.

“Ведь они, как правило, клинически ничем не проявляются. Когда не было ультразвукового исследования, люди даже в космос летали с малыми аномалиями сердца”, - добавил Волошин.

Тем не менее, по словам врача, состояние здоровья призывников остаётся под пристальным контролем и при необходимости всегда направляют молодых людей на дополнительные обследования: при кожных заболеваниях - в городской кожвендиспансер, при черепно-мозговой травме - на неврологическое обследование в больничном стационаре.

“Наша комиссия выносит заключение о том, годен или нет призывник к военной службе, если годен, то в каких войсках и с какими ограничениями. Допустим, молодой человек высокого роста не может быть танкистом, а ребятам с плоскостопием противопоказана служба в силах специальных операций”, - разъяснил представитель военкомата.

Кого не возьмут в армию?

В некоторых случаях служба в армии оказывается закрыта для молодого человека по медицинским показаниям. Среди наиболее частых диагнозов Волошин назвал третью степень ожирения и близорукость высоких степеней. Причём последнюю врач назвал “настоящей эпидемией” сегодняшнего времени, с которой сталкиваются во всем мире, причиной которой, по мнению врача, является чрезмерное увлечение молодых людей компьютерами и мобильными телефонами.

“Это негативно сказывается на остроте зрения. В докомпьютерный период таких проблем не было”, - посетовал врач.

Ещё одной массовой проблемой, характерной для большинства белорусских призывников, Волошин назвал сутулость и искривление позвоночника, которые, по его словам, стали последствиями малоподвижного образа жизни. Кроме того, врач отметил, что призывники часто жалуются на проблемы с селезенкой, желудком, сердце, а 80% призывников жалуются на боли в спине. Однако, по словам специалиста “в большинстве случаев сколиотические и кифозные изменения в позвоночнике не становятся преградой на пути в армию”.

Напомним, с 24 октября официально началась отправка призывников на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части ВС Беларуси. В общей сложности в октябре-ноябре военкоматы должны набрать около 10 тыс. призывников для укомплектования ВС, других войск и воинских формирований и ещё около 200 резервистов.

Минобороны объявило о вызове в военкоматы 60 тыс. белорусов. Зачем?

Ранее Телеграф рассказывал, что Совет министров Беларуси предложил законодательно закрепить возможность вызова белорусских призывников в военкомат посредством СМС-сообщений. Представляя законопроект в парламенте, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, возглавляющий Генеральный штаб Вооруженных сил страны, пояснил, когда именно предлагается прибегать к этому способу рассылки повесток.

В Минобороны объяснили, когда белорусам будут присылать повестки в военкомат по СМС

Кроме того, в данном законопроекте, который уже принят в первом чтении нижней палатой белорусского парламента, предусмотрена норма, обязывающая белорусов, состоящих на воинском учёте, информировать военкомат об изменении своего абонентского номера в сети операторов электросвязи в недельный срок. В противном случае молодым людям пригрозили административным наказанием.

В Минобороны предупредили белорусов об «административке» за неправильно указанный номер телефона