В Минобороны предупредили белорусов об «административке» за неправильно указанный номер телефона

Опубликовано: 02.11.2023 08:41 , Обновлено: 02.11.2023

Первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, возглавляющий Генеральный штаб Вооруженных сил страны, пригрозил белорусским призывникам административным наказанием за неправильно указанный в учётных данных номер телефона.

В законопроекте “Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности”, который уже принят в первом чтении нижней палатой белорусского парламента, предусмотрена норма, обязывающая белорусов, состоящих на воинском учёте, информировать военкомат об изменении своего абонентского номера в сети операторов электросвязи в недельный срок. Об этом рассказал замминистра обороны, представляя 1 ноября законопроект в парламенте.

Гулевич заявил, что тех, кто сам не сообщит об изменении контактного номера, планируют привлекать к административной ответственности (будут ли это какие-то новые штрафы или более серьёзное наказание, глава Генштаба не уточнил).

“В случае возникновения вопросов, связанных с ответственностью военнообязанных, военным комиссаром мобильному оператору будет направляться соответствующий запрос. Обязанность оператора давать сведения об абонентских номерах установлена в рассматриваемом законопроекте”, - пояснил Гулевич.

Напомним, Совет министров Беларуси также предложил законодательно закрепить возможность вызова белорусских призывников в военкомат посредством СМС-сообщений. По словам главы Генштаба, приравниваться к традиционным повесткам они будут только в военное время.

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Кроме того, в этом же законопроекте предлагается повысить штрафы за нарушения против порядка приписки белорусов к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета.

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