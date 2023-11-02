В Минобороны объяснили, когда белорусам будут присылать повестки в военкомат по СМС

Опубликовано: 02.11.2023 08:27 , Обновлено: 02.11.2023

Совет министров Беларуси предложил законодательно закрепить возможность вызова белорусских призывников в военкомат посредством СМС-сообщений. Представляя законопроект в парламенте, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, возглавляющий Генеральный штаб Вооруженных сил страны, 1 ноября пояснил, когда именно предлагается прибегать к этому способу рассылки повесток.

По словам Гулевича, приравниваться к традиционной бумажной повестке СМС-сообщение из военкомата будет лишь в период мобилизации при объявлении военного времени.

“Получение СМС-сообщения в мирное время не будет являться надлежащим оповещением военнообязанного – в отличие от повесток”, – заявил Гулевич, пояснив, СМС-ки будут лишь дополнительным способом “информирования военнообязанных о необходимости явиться в комиссариат для принятия участия в соответствующих меропритиях”.

Глава Генштаба подчеркнул, что создавать специальный орган или должность, в обязанности которой входил бы контроль за получением подобных “СМС-повесток”, в Минобороны не планируется, а призывника будут считать “надлежаще оповещенным” по факту доставки самого СМС-сообщения на абонентский номер, указанный им в ходе сбора учетных данных.

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Напомним, в этом же законопроекте, который был принят в первом чтении нижней палатой белорусского парламента, предлагается повысить штрафы за нарушения против порядка приписки белорусов к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета.

Совмин предложил повысить штрафы для белорусов за неявку на армейские сборы. На сколько?

Кроме того, глава Генштаба пригрозил административным наказанием тем призывникам, которые не сообщат в органы, осуществляющие воинский учет, свой актуальный номер телефона.