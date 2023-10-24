Минобороны объявило о вызове в военкоматы 60 тыс. белорусов. Зачем?

Опубликовано: 24.10.2023 10:14 , Обновлено: 24.10.2023

Осенью этого года в военные комиссариаты Беларуси планируют вызвать около 60 тыс. белорусов. Об этом во вторник, 24 октября, заявили в Министерстве обороны страны, подчеркнув при этом, что "мероприятия по призыву организуются и проводятся согласно законодательству, без каких-либо изменений".

В Минобороны сообщили, что в настоящее время военкоматах районов и городов, а также в их обособленных подразделениях завершается “плановая работа по всестороннему изучению и профессиональному психологическому отбору призывников”, которых в ближайшее время намерены отправить на укомплектование белорусских вооруженных сил (ВС), других войск и воинских формирований.

С 24 октября официально началась отправка призывников на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части ВС Беларуси. По данным Минобороны, в первый же день военкоматы отправят около тысячи молодых белорусов, которые в будущем должны пополнить ряды сил спецопераций ВС, 72 окружного учебного центра и Минской военной комендатуры.

В общей сложности за октябрь-ноябрь военкомы планируют набрать около 10 тыс. призывников для укомплектования ВС, других войск и воинских формирований и ещё около 200 резервистов.

[info_b]Призыв граждан Беларуси на срочную военную службу в августе-ноябре 2023 года Минобороны проводит в соответствии с Указом президента Республики Беларусь от 27 июля 2023 года №227.[/info_b]

В оборонном ведомстве сообщили, что начавшуюся сегодня отправка новобранцев с областных и Минского городского сборных пунктов планирую завершить в следующие сроки:

в Вооруженные Силы – по 10 ноября,

в другие войска и воинские формирования – по 30 ноября.

Церемонию принятия военной присяги у новобранцев в соединениях и воинских частях ВС запланировали на 25 ноября 2023 года, а увольнение в запас - на октябрь-ноябрь 2023 года.

Напомним, Совет министров Беларуси предложил повысить штрафы за нарушения против порядка приписки белорусов к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета. В законопроекте, внесённом на рассмотрение Палаты представителей, указаны изменения, которые предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Совмин предложил повысить штрафы для белорусов за неявку на армейские сборы. На сколько?