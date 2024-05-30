"Вовремя среагировали медики" - Замминистра образования рассказал, сколько школьников отправили домой со второго ЦЭ

Опубликовано: 30.05.2024 19:56 , Обновлено: 30.05.2024

Заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай подвел итоги второго централизованного экзамена (ЦЭ), который сдавали 30 мая одиннадцатиклассники. В частности, замминистра рассказал, сколько человек не приступило к прохождению испытания, сколько школьников удалили из аудиторий и почему.

Так, сегодня провели ЦЭ по белорусскому и русскому языкам. По информации Министерства образования, приступили к выполнению экзамена 55,5 тыс. учащихся, не явились 148 человек (0,3%), еще троих не допустили по состоянию здоровья.

“Троих ребят отправили домой по состоянию здоровья. Вовремя среагировали медики: у молодых людей были зафиксированы признаки заболевания. И один по состоянию здоровья был удален из аудитории уже непосредственно в процессе”, - процитировал Кадлубая портал sb.by.

По словам замминистра, всем оказали своевременную медпомощь, сейчас школьники дома в удовлетворительном состоянии. “У них будет возможность сдать централизованный экзамен в резервные дни, получить аттестат об образовании и участвовать во вступительной кампании этого года”, - отметил Кадлубай.

В ходе ЦЭ из аудиторий удалили троих школьников: двоих - за наличие шпаргалки, одного - за нарушение времени выполнения заданий. “Если сравнивать с проведением централизованного экзамена 27 мая, в этот раз нарушений в два раза меньше. В прошлый раз было шесть нарушений”, - сравнил замминистра.

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Также в Министерстве образования подвели итоги второго централизованного тестирования (ЦТ) по белорусскому и русскому языкам, которое тоже сдавали 30 мая. По информации ведомства, к выполнению тестов приступили 9665 абитуриентов, не явились 1525 человек (13,6%).

В ходе ЦТ из аудиторий никого не удалили, но один человек не завершил испытание по состоянию здоровья.

Ранее Telegraf.news рассказывал, когда станут известны результаты первого ЦЭ, который провели 27 мая. “В своем личном кабинете после сканирования всех работ ребята увидят бланки своих ответов», - сообщил министр образования Андрей Иванец.

«В личном кабинете увидят бланки ответов» — Иванец рассказал, когда станут известны результаты первого ЦЭ

Также мы приводили перечень причин, по которым выпускникам могут разрешить сдавать ЦЭ и ЦТ в резервные дни. В этом году их назначили для ЦТ на 19, 21 и 23 июня, для ЦЭ — на 21 и 23 июня.

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