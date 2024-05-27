"В личном кабинете увидят бланки ответов" - Иванец рассказал, когда станут известны результаты первого ЦЭ

Опубликовано: 27.05.2024 21:15 , Обновлено: 27.05.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал журналистам, когда станут известны результаты первого централизованного экзамена (ЦЭ), который провели 27 мая.

“В течение 10 рабочих дней будут обнародованы результаты по централизованному экзамену, как мы и обещали. В своем личном кабинете после сканирования всех работ ребята увидят бланки своих ответов”, - процитировало Иванца агентство БелТА.

Так выпускники, по словам министра, смогут проанализировать, насколько успешно они справились с заданиями, а также сравнить результат в личном кабинете с оценкой, которую получат “официально через свое учреждение образование”.

Минобразования в своем Telegram-канале рассказало, что к выполнению ЦЭ сегодня, 27 мая, приступили 55,5 тыс. учащихся, не явился на экзамен 151 школьник (0,3%).

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Причинами неявки в ведомстве назвали:

болезнь – 50 человек (33,1%),

призыв в армию – 12 человек (7,9%),

международные соревнования – четыре человека (2,6%),

иные – 56%.

В ходе ЦЭ, по информации Минобразования, трех человек удалили за использование мобильного телефона, двух - за наличие шпаргалки, еще один попытался вынести задания из аудитории.

Восемь выпускников не завершили экзамен по состоянию здоровья, добавили в ведомстве.

А вот при проведении ЦТ, которое тоже стартовало сегодня, никого из аудиторий не удалили, один человек не завершил испытание по состоянию здоровья. Всего же к выполнению ЦТ 27 мая, как сообщили в Минобразования, приступили 6627 абитуриентов, не явились на ЦТ 966 человек (12,7%).

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Второй ЦЭ по русскому или белорусскому языку, а также централизованное тестирование (ЦТ) по этим предметам запланировали на 30 мая.

Ранее Telegraf.news приводил перечень причин, по которым выпускникам могут разрешить сдавать ЦЭ и ЦТ в резервные дни. В этом году их назначили для ЦТ на 19, 21 и 23 июня, для ЦЭ - на 21 и 23 июня.

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