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Вода прогрелась, пора купаться? Что сказали белорусские метеорологи

Вода прогрелась, пора купаться? Что сказали белорусские метеорологи
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По словам синоптиков, многие водоемы Беларуси уже прогрелись. И в принципе, можно уже и купаться.

Так, температура поверхности воды в некоторых водоемах достигла уже 20° и продолжит повышаться примерно на градус в день, сообщаютметеорологи.

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Специалисты напомнили некоторые правила отдыха на водоемах:

  • купаться нужно только в разрешенных для этого местах;
  • не заходить в воду после употребления спиртного. Пьяный человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и быть хорошим пловцом. После погружения в холодную воду у него может наступить резкий спазм;
  • не отплывать далеко от берега, если плохо плаваете и используете различные надувные предметы;
  • следите за детьми. Как бы хорошо не плавал ребенок, не позволяйте ему купаться на глубине.

Ранее Телеграф писал, что в некоторых местах милиция усилила контроль за отдыхом белорусов.

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