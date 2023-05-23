Вода прогрелась, пора купаться? Что сказали белорусские метеорологи
По словам синоптиков, многие водоемы Беларуси уже прогрелись. И в принципе, можно уже и купаться.
Так, температура поверхности воды в некоторых водоемах достигла уже 20° и продолжит повышаться примерно на градус в день, сообщаютметеорологи.
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Специалисты напомнили некоторые правила отдыха на водоемах:
- купаться нужно только в разрешенных для этого местах;
- не заходить в воду после употребления спиртного. Пьяный человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и быть хорошим пловцом. После погружения в холодную воду у него может наступить резкий спазм;
- не отплывать далеко от берега, если плохо плаваете и используете различные надувные предметы;
- следите за детьми. Как бы хорошо не плавал ребенок, не позволяйте ему купаться на глубине.
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