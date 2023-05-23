Вода прогрелась, пора купаться? Что сказали белорусские метеорологи

Опубликовано: 23.05.2023 16:40 , Обновлено: 23.05.2023

По словам синоптиков, многие водоемы Беларуси уже прогрелись. И в принципе, можно уже и купаться.

Так, температура поверхности воды в некоторых водоемах достигла уже 20° и продолжит повышаться примерно на градус в день, сообщаютметеорологи.

«Отдыхать только по правилам» от МЧС

Специалисты напомнили некоторые правила отдыха на водоемах:

купаться нужно только в разрешенных для этого местах;

не заходить в воду после употребления спиртного. Пьяный человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и быть хорошим пловцом. После погружения в холодную воду у него может наступить резкий спазм;

не отплывать далеко от берега, если плохо плаваете и используете различные надувные предметы;

следите за детьми. Как бы хорошо не плавал ребенок, не позволяйте ему купаться на глубине.

Ранее Телеграф писал, что в некоторых местах милиция усилила контроль за отдыхом белорусов.

«Не наказать» — В милиции усилили контроль над местами отдыха белорусов. Где?

Доставать плавки или зонтик? Метеорологи рассказали о погоде в Беларуси на ближайшие дни