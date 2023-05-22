«Не наказать» — В милиции усилили контроль над местами отдыха белорусов. Где?

Опубликовано: 22.05.2023 14:58 , Обновлено: 22.05.2023

С мая по сентябрь милиционеры будут в усиленном режиме следить за соблюдением правопорядка в местах массового отдыха. В милиции рассказали, где именно.

Учитывая, что на улице потеплело и вскоре белорусы массово потянутся отдыхать у водоемов, сотрудники милиции стали в усиленном режиме патрулировать именно эти места отдыха, пишет информ-агентство«Минск-Новости».

Если говорить конкретно о Минске, то для купания в столице будут организованы пляжи на Цнянском водохранилище, Комсомольском озере и на водоеме в Дроздах. Здесь милиция совместно со спасателями осуществляет патрулирование, в том числе и на маломерных судах. Кроме того, при несении службы планируется задействовать беспилотники. В местах, где купание запрещено, будут проводиться рейды.

Наиболее распространенные правонарушения, которые выявляют милиционеры у водоемов – распитие спиртного и появление в пьяном виде.

Патрульные проводят с отдыхающими профилактическую работу, при необходимости делают замечания.

– Основная наша задача – не наказать, а предупредить правонарушения. Обычно граждане реагируют на замечания адекватно. Если же начинают вести себя агрессивно, в таких случаях доставляем их в ближайший опорный пункт охраны общественного порядка для дальнейшего разбирательства, – рассказал журналистам милиционер роты ППСМ.