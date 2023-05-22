Доставать плавки или зонтик? Метеорологи рассказали о погоде в Беларуси на ближайшие дни

Опубликовано: 22.05.2023 16:08 , Обновлено: 22.05.2023

Какой будет погода в первой половине недели? Что нас ждет: жара или похолодание? Ответы на эти вопросы дали синоптики.

Во вторник, 23 мая, ожидается переменная облачность, днем, преимущественно по востоку страны, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура ночью +6..+12 градусов, днем +20..+25°С, сообщаетpogoda.by.

В среду, 24 мая, ночью без осадков, а днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +7..+12 градусов, днем +21..+27°С.

В четверг, 25 мая, в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +8..+14 градусов, днем +22..+28°С.

А вот на выходные метеорологи прогнозируют похолодание до +15.