«Вносим элементы, о которых раньше не думали» - Минобороны обновило программу подготовки спецназа Беларуси

Опубликовано: 02.08.2023 18:48 , Обновлено: 02.08.2023

Генерал-майор Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций ВС Беларуси, сообщил, что в программу боевой подготовки сил спецопераций вносятся новые элементы.

Денисенко отметил, что из войны в Украине “мы черпаем много информации, потому многие моменты меняются коренным образом” и рассказал, что сейчас пересматривается и вносятся в программу боевой подготовки “совершенно новые элементы, о которых раньше мы не думали. Они были, тогда казалось, ненужными. Сейчас это оказывается очень нужно”, процитировала БелТА командующего.

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Генерал-майор обратил внимание на то, что все возвращается “к той старой войне”: речь про применение артиллерии и действие мелких подразделений. “Вот это мы сейчас вводим”, - отметил он. При этом он напомнил, что в силах спецопераций изначально была построена система действия мелкими подразделениями: взвод, рота.

“Сейчас мы делим ниже: действие отдельного отделения на отдельном направлении, выполнение определенных задач. Мы получили новые БТР 82А. Мы сразу получили новый батальонный комплект. На нем сейчас все отрабатывается. Это начало перевооружения”, - сказал он.

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По словам Вадима Денисенко, на следующий учебный год планируется полностью перейти с учетом всех изменений. “Мы сделали два направления: отдельное направление - подготовка десантных подразделений, отдельное направление - подготовка спецназа. То есть две составляющие сил специальных операций и каждая идет по своему пути”, - дополнил он.

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