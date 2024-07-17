Власти Витебщины запустили в поля дроны-разведчики. На кого охота?

Опубликовано: 17.07.2024 09:56 , Обновлено: 11.03.2025

В Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщили, что запустили в поля региона дроны-разведчики и дроны-опрыскиватели. В ведомстве пояснили, на кого открыли охоту с помощью беспилотников.

Дроны используют для борьбы с борщевиком Сосновского. Беспилотники-разведчики призваны определить на ранних стадиях место произрастания растения и оценить площадь, рассказали в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

А дроны-опрыскиватели обрабатывают недоступные для сельскохозяйственной техники места. Ведь борщевик, как отметили в ведомстве, может расти в мелиоративных каналах, на обочинах, рвах, склонах.

Дрон-опрыскиватель

Да и работник при борьбе с этим растением подвергается немалому количеству рисков: попадание сока борщевика на кожу и слизистые, контакт с дикими животными и насекомыми, длительное пребывание на открытой местности под солнцем и не только.

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В Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды дополнили, что применение беспилотников на сельскохозяйственных объектах становится все более популярным методом, ведь обеспечивается сохранение здоровья работников, снижение физического труда, безопасность техники и точность производственных процессов.

Пока на Витебщине борются с борщевиком Сосновского, власти Минска обеспокоились распространением в столице другого опасного растения, которое к середине июня занимало в городе площадь 231 га. Как рассказали в Минском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, по степени опасности для окружающей среды это растение превосходит борщевик.

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Также мы писали подробно об инвазивных растениях, которые запрещено растить на своих участках в Беларуси. При их обнаружении от владельцев земли потребуют уничтожить робинию псевдоакацию, борщевик, мак снотворный и не только. А если предписание не выполнить, можно получить штраф до 20 базовых величин (до 800 рублей).

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