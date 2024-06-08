Штраф - до 1200 рублей. В Минприроды Беларуси пояснили, когда запрещено садить эти растения на участке

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Опубликовано: 08.06.2024 15:32 , Обновлено: 11.03.2025

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды пояснили белорусам, когда на своем дачном участке или огороде нельзя посадить краснокнижные растения.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в целом, законодательство в области окружающей среды не запрещает выращивать на своих участках дикорастущие растения, которые включены в Красную книгу. Однако при посадке надо использовать семенной материал, купленный в специальных магазинах.

Если же выкопать краснокнижное растение в лесу, можно получить штраф размером от 20 до 30 базовых величин (от 800 до 1200 рублей) за “самовольное изъятие или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей” (п. 1 ст. 16.8 КоАП).

Поэтому после покупки охраняемых растений важно сохранить чек, отметила газета “Аргументы и факты в Беларуси”. К примеру, ветреницу лесную, черемшу и другие виды краснокнижных растений можно купить в специализированном питомнике.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что милиция запланировала проверить за лето огороды и приусадебные участки белорусов на наличие еще одних растений. За их незаконное выращивание грозит штраф до 800 рублей.

Штраф — до 800 рублей. МВД объявило о проверке огородов по всей Беларуси на наличие этих растений