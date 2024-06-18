Не борщевик. Власти Минска сообщили о распространении опасного растения в столице. Как будут бороться?

Опубликовано: 18.06.2024 14:37 , Обновлено: 18.06.2024

На оперативном совещании в Мингорисполкоме рассказали, что в столице распространяется золотарник канадский, сейчас он занимает 231 га в городе. Поэтому власти решили бороться с этим растением путем не только скашивания, но и применения химикатов.

Так, обработку гербицидами (химические вещества, которые применяют для уничтожения растительности) запланировали провести в местах “наиболее интенсивного” произрастания золотарника канадского.

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Как отметили специалисты Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, по степени опасности для окружающей среды золотарник канадский превосходит борщевик Сосновского. Семена этого растения ветер разносит на большие расстояния.

И когда золотарник растет на полях, лугах, он затрудняет рост сельскохозяйственных культур, кормовых трав, ухудшает их урожайность. Также это растение может вызывать заболевания зерновых культур, золотарник вырабатывает вещества, которые мешают росту других растений. Кроме того, пыльца золотарника может вызвать аллергию у некоторых людей.

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Председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Валентин Шатравко на оперативном совещании также рассказал, что в городе зафиксировали случаи произрастания борщевика Сосновского на территории около 15 га.

“В целом экологическая ситуация в столице остается относительно стабильной”, - передало слова Шатравко агентство «Минск-Новости».

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды пояснили белорусам, когда на своем дачном участке или огороде нельзя посадить одну категорию растений и как не нарваться на штраф до 1200 рублей.

Штраф — до 1200 рублей. В Минприроды Беларуси пояснили, когда запрещено садить эти растения на участке