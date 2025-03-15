Власти Минска назвали лучшие детские сады, школы, гимназии и колледжи столицы. Вот полный список
В пятницу, 14 марта, состоялось заседание итоговой коллегии комитета по образованию Мингорисполкома, на которой власти города вручили награды лучшим учреждениям образования белорусской столицы. Посмотрели, какие детские сады, школы и гимназии профильный комитет признал лучшими по итогам 2024 года.
На заседании коллегии, как сообщилоагентство “Минск-Новости”, присутствовал министр образования Андрей Иванец. Из его рук почётные награды - нагрудный знак Министерства образования “Отличник образования” - получили лучшие педагоги столицы:
- директор средней школы № 155 Елена Гиль,
- директор социально-педагогического центра Московского района Татьяна Изотова,
- учитель белорусского языка и литературы гимназии № 146 Наталья Колыхан,
- учитель изобразительного искусства средней школы № 3 Валентина Позднякова.
В число учебных учреждений дошкольного и среднего образования, достигших наивысших результатов за 2024 год, попали следующие детские сады, школы и гимназии:
- детские сады № 18, 56, 66, 105, 134, 147, 239, 302, 321, 424, 477, 567, 586, дошкольный центр развития ребенка № 110;
- средние школы № 19, 30, 61, 64, 73, 94, 111, 159, 196;
- гимназии № 1, 7, 13, 18, 24, 33, 37, 50, 56;
- специальные школы № 13, 18 и центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района.
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Среди колледжей лучшими по итогам года в столице были признаны следующие:
- Минский городской педагогический колледж,
- Минский государственный колледж инновационных строительных технологий имени И. М. Жижеля,
- Минский государственный колледж индустрии моды,
- Минский государственный колледж сервиса и технологий.
Отдельно городские власти отметили несколько учебных заведений введённым недавно государственным знаком качества. Их теперь занесут на Доску почета комитета по образованию Мингорисполкома. Высшую награду получили:
- детский сад № 250,
- средняя школа № 155,
- гимназия № 41 имени Серебряного В. Х.,
- специальная школа № 14,
- ЦДОДиМ «Маяк»,
- Минский государственный колледж кулинарии,
- социально-педагогический центр с приютом Ленинского района.
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[info_b]По каким критериям оценивали учреждения образования и выбирали из них лучшие, не сообщается. Как правило, педагоги, участвуя в конкурсах профессионального мастерства, представляют на суд жюри собственные творческие проекты, видеоролики о деятельности коллектива, а на последнем этапе - на практике демонстрируют комиссии собственные новаторские подходы к обучению и воспитанию детей. [/info_b]
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