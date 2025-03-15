Власти Минска назвали лучшие детские сады, школы, гимназии и колледжи столицы. Вот полный список

Опубликовано: 15.03.2025 16:50 , Обновлено: 15.03.2025

В пятницу, 14 марта, состоялось заседание итоговой коллегии комитета по образованию Мингорисполкома, на которой власти города вручили награды лучшим учреждениям образования белорусской столицы. Посмотрели, какие детские сады, школы и гимназии профильный комитет признал лучшими по итогам 2024 года.

На заседании коллегии, как сообщилоагентство “Минск-Новости”, присутствовал министр образования Андрей Иванец. Из его рук почётные награды - нагрудный знак Министерства образования “Отличник образования” - получили лучшие педагоги столицы:

директор средней школы № 155 Елена Гиль,

директор социально-педагогического центра Московского района Татьяна Изотова,

учитель белорусского языка и литературы гимназии № 146 Наталья Колыхан,

учитель изобразительного искусства средней школы № 3 Валентина Позднякова.

В число учебных учреждений дошкольного и среднего образования, достигших наивысших результатов за 2024 год, попали следующие детские сады, школы и гимназии:

детские сады № 18, 56, 66, 105, 134, 147, 239, 302, 321, 424, 477, 567, 586, дошкольный центр развития ребенка № 110;

средние школы № 19, 30, 61, 64, 73, 94, 111, 159, 196;

гимназии № 1, 7, 13, 18, 24, 33, 37, 50, 56;

специальные школы № 13, 18 и центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района.

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Среди колледжей лучшими по итогам года в столице были признаны следующие:

Минский городской педагогический колледж,

Минский государственный колледж инновационных строительных технологий имени И. М. Жижеля,

Минский государственный колледж индустрии моды,

Минский государственный колледж сервиса и технологий.

Отдельно городские власти отметили несколько учебных заведений введённым недавно государственным знаком качества. Их теперь занесут на Доску почета комитета по образованию Мингорисполкома. Высшую награду получили:

детский сад № 250,

средняя школа № 155,

гимназия № 41 имени Серебряного В. Х.,

специальная школа № 14,

ЦДОДиМ «Маяк»,

Минский государственный колледж кулинарии,

социально-педагогический центр с приютом Ленинского района.

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[info_b]По каким критериям оценивали учреждения образования и выбирали из них лучшие, не сообщается. Как правило, педагоги, участвуя в конкурсах профессионального мастерства, представляют на суд жюри собственные творческие проекты, видеоролики о деятельности коллектива, а на последнем этапе - на практике демонстрируют комиссии собственные новаторские подходы к обучению и воспитанию детей. [/info_b]

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