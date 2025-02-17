В Минобразования рассказали, сколько частных школ осталось в Беларуси

Опубликовано: 17.02.2025 09:26 , Обновлено: 17.02.2025

Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал о том, как в стране обстоят дела с частным образованием после введения обязательного лицензирования. Чиновник сообщил, сколько сейчас в Минске и Минской области действует частных школ и садов.

Объясняя почему в Беларуси процедуру лицензирования, предложенную в 2022 году, прошли далеко не все учреждения, Иванец подчеркнул, что государство “должно гарантировать качество образования”.

“Наибольшее количество так называемых частных школ было в городе Минске и Минской области, их было порядка 50”, - сообщил Иванец в эфире гостелеканала СТВ.

Он заявил, что лишь половина из этих учреждений до принятия закона о лицензировании заявили о том, что они “ведут образовательную деятельность”. В настоящее же время, по словам министра образования, 7 учреждений частной формы “работают в этом поле”.

В январе прошлого года, как ранее сообщал Telegraf.news, Андрей Иванец озвучивал другую цифру. По его словам, на начало 2024 года по всей Беларуси у шести частных учреждений образования имелись специальные разрешения (лицензии) на право осуществления образовательной деятельности.

Глава Минобразования рассказал, сколько частных школ получили лицензии на работу в Беларуси в 2024 году