Рогачевская сгущёнка, БЕЛАЗы и не только. В Беларуси вручили первые государственные знаки качества

Опубликовано: 23.01.2025 12:18 , Обновлено: 23.01.2025

В четверг, 23 января, Александр Лукашенко первые в истории суверенной Беларуси вручил государственные знаки качества предприятиям, продукция которых признана соответствующей определённым критериям по пяти показателям качества. Этим знаком отметили как промышленные товары для населения и производства, так и продукты питания некоторых брендов.

[info_b]Согласно постановлению Совета министров №22 от 29 марта 2024 года, знак качества в Беларуси, начиная с 2025 года, будет присваиваться ежегодно продовольственным товарам, промышленным товарам и продукции производственно-технического назначения, которые произведены белорусскими предприятиями. Для этого их продукция должна соответствовать определённым критериям по пяти показателям качества:

Безопасность. Экологичность. Инновационность. Технологичность. Эстетичность.[/info_b]

Как сообщили в Администрации президента, в группе продукции производственно-технического назначения государственным знаком качества в этом году удостоены следующие товары:

карьерные самосвалы “БЕЛАЗ-7513”;

трактор BELARUS-1222.3;

автомобильное шасси МАЗ-631228-8575-012;

жатке для зерновых культур ЖЗК-9-2 (комплектация 01) производства Гомельского завода литья и нормалей;

легковые шины 215/60R17 модель BEL-402 96H, 225/65R17 модель BEL-411 102H (ОАО “Белшина”);

микросхема регулируемого стабилитрона К1242EP1БП (IL431АМ-1) производства ОАО “ИНТЕГРАЛ”.

В категории промышленных товаров для населения государственный знак качества получили следующие товары:

льняные комплекты постельного белья торговой марки “Поле кветак”, артикул 24С7 (РУП “Оршанский льнокомбинат”);

ламинированное напольное покрытие VIVAFLOOR (ОАО “Гомельдрев”);

серия изделий мебели “Алези” П1.350 (мебель для спальни) производства “Пинскдрев”;

эмаль ПФ-115 (ОАО “Лакокраска”).

Продовольственные товары, которые производители теперь имеют право помечать знаком качества, следующие:

линейка черного горького шоколада без добавления сахара (СОАО “Коммунарка”);

сгущенное молоко с массовой долей жира 8,5% (ОАО “Рогачевский молочноконсервный комбинат”);

пшеничная мука высшего сорта марок M54-28 и М54-25 (ОАО “Лидахлебопродукт”);

линии продуктов “Мясные подушечки” (ОАО “Брестский мясокомбинат”),

сухим молочным смесям для питания детей раннего возраста BELLAKT PREMIUM 1 и BELLAKT PREMIUM 2;

сыр твердый “Брест-Литовск выдержанный” с массовой долей жира в сухом веществе 45% (ОАО “Савушкин продукт”);

хлеб “Каравай Придвинья” (ОАО “Витебскхлебпром”).

Фото: Администрация президента РБ

Сам белорусский знак качества представляет собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы «К», а сверху — надпись «Беларусь».

По сути, белорусский знак качества дублирует государственный знак качества СССР — он имел такую же форму, но вместо надписи «Беларусь» на нем была надпись «СССР». В то время форма знака ассоциировалась с пятиконечной звездой — одним из геральдических символов СССР, а пять граней, по версии создателей знака, тогда символизировали надёжность, доступность, безопасность, эстетичность и новаторство.

В Беларуси появился государственный знак качества. Почему пятиугольный?