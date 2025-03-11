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Минобразования Беларуси определило 49 олимпиад и конкурсов, победители которых вправе получить премию спецфонда

Минобразования Беларуси определило 49 олимпиад и конкурсов, победители которых вправе получить премию спецфонда
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Министерство образования Беларуси своим постановлением № 45 от 25 февраля определило перечень международных и республиканских олимпиад, конкурсов, конференций и не только, победители которых вправе получить премию специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2025 году.

На Национальном правовом интернет-портале [link href=“https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2025/mart/87864/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что в этот список попали 49 мероприятий. Среди них:

  • республиканский турнир юных математиков,
  • республиканский турнир юных физиков,
  • республиканские конкурсы работ исследовательского характера (конференции) учащихся по учебным предметам,
  • заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам,
  • международная конференция юных ученых,
  • международная Менделеевская олимпиада школьников по химии,
  • международная биологическая олимпиада,
  • европейская географическая олимпиада,
  • международная олимпиада по наукам о Земле,
  • международная олимпиада по информатике,
  • олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»,
  • республиканский конкурс «Студент года»,
  • республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси»,
  • международный молодежный проект государств – участников Содружества Независимых Государств «100 идей для СНГ»,
  • международный конкурс научных и технических проектов учащихся I – FEST 2024 (Тунис),
  • всемирный конкурс (выставка) изобретений World Invention Competition And Exhibition (WICE) 2025 (Малайзия),
  • слет юных экологов Беларуси и России «Экология без границ»,
  • конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века»,
  • командный чемпионат по программированию среди учреждений высшего образования Республики Беларусь,
  • белорусская студенческая юридическая олимпиада,
  • республиканская правоохранительная олимпиада,
  • республиканский конкурс научных работ студентов (лауреаты конкурса),
  • республиканская олимпиада по менеджменту,
  • белорусская республиканская студенческая олимпиада по китайскому языку.

[info_b]Так как постановление Минобразования еще официально не опубликовали, с полным списком событий ознакомиться пока нет возможности.[/info_b]

Минобразования Беларуси определило даты последних звонков и выпускных в 2025 году. Где их можно проводить?

Согласно указу № 429 президента “О деятельности специальных фондов президента Республики Беларусь” от 16 декабря 2022 года, поощрениями фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов являются гранд-премия, специальная премия, вознаграждение «За ўклад у падрыхтоўку здольнай моладзі». Об их размерах можно узнать в этом [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32200429&p1=1&p5=0” target=“_blank” rel=“noopener”] документе [/link].

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство образования Беларуси 3 марта сообщило о результатах заключительного этапа университетских олимпиад в региональных вузах страны. Так, их победителями стали 1253 школьников, которые могут поступить без экзаменов на “востребованные специальности”.

В Минобразования рассказали о 1253 школьниках, которые могут поступить в белорусские вузы без экзаменов

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