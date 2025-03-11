Минобразования Беларуси определило 49 олимпиад и конкурсов, победители которых вправе получить премию спецфонда
Министерство образования Беларуси своим постановлением № 45 от 25 февраля определило перечень международных и республиканских олимпиад, конкурсов, конференций и не только, победители которых вправе получить премию специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2025 году.
На Национальном правовом интернет-портале [link href=“https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2025/mart/87864/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что в этот список попали 49 мероприятий. Среди них:
- республиканский турнир юных математиков,
- республиканский турнир юных физиков,
- республиканские конкурсы работ исследовательского характера (конференции) учащихся по учебным предметам,
- заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам,
- международная конференция юных ученых,
- международная Менделеевская олимпиада школьников по химии,
- международная биологическая олимпиада,
- европейская географическая олимпиада,
- международная олимпиада по наукам о Земле,
- международная олимпиада по информатике,
- олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»,
- республиканский конкурс «Студент года»,
- республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси»,
- международный молодежный проект государств – участников Содружества Независимых Государств «100 идей для СНГ»,
- международный конкурс научных и технических проектов учащихся I – FEST 2024 (Тунис),
- всемирный конкурс (выставка) изобретений World Invention Competition And Exhibition (WICE) 2025 (Малайзия),
- слет юных экологов Беларуси и России «Экология без границ»,
- конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века»,
- командный чемпионат по программированию среди учреждений высшего образования Республики Беларусь,
- белорусская студенческая юридическая олимпиада,
- республиканская правоохранительная олимпиада,
- республиканский конкурс научных работ студентов (лауреаты конкурса),
- республиканская олимпиада по менеджменту,
- белорусская республиканская студенческая олимпиада по китайскому языку.
[info_b]Так как постановление Минобразования еще официально не опубликовали, с полным списком событий ознакомиться пока нет возможности.[/info_b]
Минобразования Беларуси определило даты последних звонков и выпускных в 2025 году. Где их можно проводить?
Согласно указу № 429 президента “О деятельности специальных фондов президента Республики Беларусь” от 16 декабря 2022 года, поощрениями фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов являются гранд-премия, специальная премия, вознаграждение «За ўклад у падрыхтоўку здольнай моладзі». Об их размерах можно узнать в этом [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32200429&p1=1&p5=0” target=“_blank” rel=“noopener”] документе [/link].
Ранее Telegraf.news писал, что Министерство образования Беларуси 3 марта сообщило о результатах заключительного этапа университетских олимпиад в региональных вузах страны. Так, их победителями стали 1253 школьников, которые могут поступить без экзаменов на “востребованные специальности”.
В Минобразования рассказали о 1253 школьниках, которые могут поступить в белорусские вузы без экзаменов