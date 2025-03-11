Минобразования Беларуси определило 49 олимпиад и конкурсов, победители которых вправе получить премию спецфонда

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Опубликовано: 11.03.2025 16:56 , Обновлено: 11.03.2025

Министерство образования Беларуси своим постановлением № 45 от 25 февраля определило перечень международных и республиканских олимпиад, конкурсов, конференций и не только, победители которых вправе получить премию специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2025 году.

На Национальном правовом интернет-портале [link href=“https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2025/mart/87864/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что в этот список попали 49 мероприятий. Среди них:

республиканский турнир юных математиков,

республиканский турнир юных физиков,

республиканские конкурсы работ исследовательского характера (конференции) учащихся по учебным предметам,

заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам,

международная конференция юных ученых,

международная Менделеевская олимпиада школьников по химии,

международная биологическая олимпиада,

европейская географическая олимпиада,

международная олимпиада по наукам о Земле,

международная олимпиада по информатике,

олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»,

республиканский конкурс «Студент года»,

республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси»,

международный молодежный проект государств – участников Содружества Независимых Государств «100 идей для СНГ»,

международный конкурс научных и технических проектов учащихся I – FEST 2024 (Тунис),

всемирный конкурс (выставка) изобретений World Invention Competition And Exhibition (WICE) 2025 (Малайзия),

слет юных экологов Беларуси и России «Экология без границ»,

конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века»,

командный чемпионат по программированию среди учреждений высшего образования Республики Беларусь,

белорусская студенческая юридическая олимпиада,

республиканская правоохранительная олимпиада,

республиканский конкурс научных работ студентов (лауреаты конкурса),

республиканская олимпиада по менеджменту,

белорусская республиканская студенческая олимпиада по китайскому языку.

[info_b]Так как постановление Минобразования еще официально не опубликовали, с полным списком событий ознакомиться пока нет возможности.[/info_b]

Минобразования Беларуси определило даты последних звонков и выпускных в 2025 году. Где их можно проводить?

Согласно указу № 429 президента “О деятельности специальных фондов президента Республики Беларусь” от 16 декабря 2022 года, поощрениями фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов являются гранд-премия, специальная премия, вознаграждение «За ўклад у падрыхтоўку здольнай моладзі». Об их размерах можно узнать в этом [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32200429&p1=1&p5=0” target=“_blank” rel=“noopener”] документе [/link].

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство образования Беларуси 3 марта сообщило о результатах заключительного этапа университетских олимпиад в региональных вузах страны. Так, их победителями стали 1253 школьников, которые могут поступить без экзаменов на “востребованные специальности”.

В Минобразования рассказали о 1253 школьниках, которые могут поступить в белорусские вузы без экзаменов