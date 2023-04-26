Виктор Лукашенко рассказал, кого уважают белорусские спортсмены

Опубликовано: 26.04.2023 11:52 , Обновлено: 26.04.2023

Белорусские спортсмены «с уважением относятся к коллегам из других стран» и «никогда не нарушают олимпийских правил». Об этом 26 апреля на открытии III Национального форума атлетов в Минске заявил Виктор Лукашенко, старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, который возглавляет Национальный олимпийский комитет страны.

Он сообщил, что в настоящее время белорусские спортсмены продолжают подготовку к летней Олимпиаде - 2024, которая должна пройти в Париже, передает БелТА.

“Для Беларуси предстоящая Олимпиада - главная цель, мы хотим выступить на ней сильнейшим составом, без всяких ограничений со стороны Международного олимпийского комитета”, - заявил Виктор Лукашенко.

По его словам, Беларусь намерена продолжить диалог с международными спортивными федерациями, “несмотря на то, что некоторые из них принимают непонятные решения в отношении белорусских спортсменов”.

Глава Национального олимпийского комитета заявил, что “недавнее потепление со стороны МОК - пока далеко не лето” и отметил, что белорусская сторона сейчас выясняет, на каких условиях спортсменов из Беларуси допустят к международным соревнованиям (речь пока не идет непосредственно об Олимпийских играх и квалификации к ним).

“Здесь должна быть какая-то красная черта, за которую мы не можем переступить: только при уважении к нашей стране, нашим спортсменам мы будем принимать участие в соревнованиях”, - заявил Виктор Лукашенко. По его словам, белорусская сторона не намерена “бросаться как в омут, только бы нас допустили к турнирам”.

“Есть определенные принципы, которых мы будем придерживаться”, - подчеркнул он.

Напомним, что 27 марта МОК опубликовал рекомендации, которыми должны руководствоваться отдельные федерации спорта при решении о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям. Согласно им, многих не допустят. Что касается участия белорусов в Олимпиаде в Париже, то МОК решил отложить рассмотрение этого вопроса.

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Позже в МОК разъяснили, что подразумевают под “активной поддержкой войны в Украине”, из-за которой белорусских спортсменов могут отстранить от участия в международных соревнованиях, в том числе — запретить выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Оказалось, что для недопуска к соревнованиям спортсменам достаточно просто иметь контракт с белорусскими или российскими силовиками.

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Пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси отреагировала на рекомендации МОК 29 марта. Там похвалили МОК “за стремление” и выказали несогласие “из-за дискриминации”.

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