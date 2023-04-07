МОК приравняли всех белорусских спортсменов на контракте с силовиками к сторонникам войны в Украине

Опубликовано: 07.04.2023 09:40 , Обновлено: 17.07.2023

В Международном олимпийском комитете (МОК) разъяснили, что подразумевают под "активной поддержкой войны в Украине", из-за которой белорусских спортсменов могут отстранить от участия в международных соревнованиях, в том числе - запретить выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Оказалось, что для недопуска к соревнованиям спортсменам достаточно просто иметь контракт с белорусскими или российскими силовиками.

С февраля 2022 года действуют рекомендации МОК по отстранению спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований, к которым прислушались большинство международных спортивных федераций. В конце прошлого месяца МОК скорректировал свои рекомендации и призвал в индивидуальном порядке допускать белорусских и российских атлетов к международным соревнованиям на условиях нейтрального статуса. При этом для допуска к соревнованиям спортсмены не должны быть замечены в “активной поддержке войны в Украине”.

МОК рекомендовал частично допустить белорусов на соревнования. Но с жёсткими ограничениями

На днях МОК официально прокомментировал свои новые рекомендации, пояснив, что комитет имеет ввиду под такой позицией.

“К участию в международных спортивных соревнованиях могут быть допущены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии Олимпийского движения, активно поддержав войну в Украине. Считается, что нанятые по контракту члены российских и белорусских вооруженных сил или органов национальной безопасности поддерживают войну”, - говорится в заявлении МОК.

Помимо этого, как пояснили в комитете, при рассмотрении вопроса о допуске к соревнованиям того или иного атлета должны изучаться и другие обстоятельства - его публичные заявления, включая посты в социальных сетях, участие в провоенных демонстрациях и акциях, использование любого символа, свидетельствующего о поддержке войны в Украине.

Напомним, в Национальном олимпийском комитете Беларуси (НОК) уже отреагировали на рекомендации МОК о частичном допуске белорусских спорстменов на международные соревнования. В НОК похвалили МОК “за стремление” и выказали несогласие “из-за дискриминации”.

Спортивные функционеры пообещали, что не допустят «пренебрежительного отношения» к белорусским спортсменам. И призвали федерации спорта «следовать олимпийским принципам, объединять, а не разъединять атлетов всего мира».

«Приняли к сведению» — НОК Беларуси ответил МОК

В свою очередь замминистра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик выказал свое недовольство тем, что белорусских спортсменов вынуждают выступать под нейтральным флагом, тогда как на многих международных соревнованиях активно приветствуют участников-трансгендеров.

“Нас не допускают с флагом и с гимном. Настоящих, честных, хороших спортсменов. А вот замену мы увидели”, - заявил Андрейчик, комментируя недавнее выступление фигуристки-трансгендера на церемонии открытия чемпионата Европы 2023 года в Финляндии.