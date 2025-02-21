В Беларуси ввели административную ответственность за невыполнение распоряжений председателей исполкомов

💼 Официально

Опубликовано: 21.02.2025 20:42 , Обновлено: 21.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 74 «Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов», который расширил полномочия председателей исполкомов и усилил ответственность за неисполнение их требований. По заявлению пресс-службы политика, документ направлен на «укрепление влияния местных органов власти» и «повышение эффективности» их работы.

Согласно опубликованному документу, председатели рай- и горисполкомов теперь смогут давать обязательные к исполнению распоряжения работникам исполкома, нижестоящим исполнительным и распорядительным органам, организациям, их должностным лицам и иным гражданам.

Также они получили право выносить письменные требования (предписания) руководителям нижестоящих исполнительных и распорядительных органов, организаций, их филиалов и структурных подразделений.

Эти предписания могут касаться, помимо прочего, привлечения к дисциплинарной ответственности работников этих организаций и устранения нарушений прав граждан и законодательства в некоторых сферах (охрана труда, безопасность, соблюдение порядка назначения на должность и т. д.).

Невыполнение таких требований, а также нормативных правовых актов исполнительных и распорядительных органов, будет рассматриваться как грубое нарушение трудовых обязанностей для руководителей и иных работников организаций.

Кроме того, неисполнение письменных требований (предписаний) председателей исполкомов «влечёт административную ответственность».

В указе не сказано, какое наказание будет применено. Однако в КоАП РБ есть статья 24.3. Она гласит:

«Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчинённым ему по службе, — влечёт наложение штрафа в размере от двух до ста базовых величин, или общественные работы, или административный арест».

При этом в документе подчёркивается, что председатели исполкомов несут персональную ответственность за свои решения, распоряжения и выносимые предписания.

Эти положения вступают в силу 1 марта 2025 года.

[info_b]Ознакомиться с полным текстом указа можно по ссылке.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что согласно этому же указу Лукашенко разрешил исполкомам «привлекать» белорусов к благоустройству населённых пунктов за свой счёт.

Лукашенко разрешил исполкомам привлекать белорусов к благоустройству населённых пунктов за свой счёт