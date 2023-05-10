До 1850 рублей. За что белорусам грозят штрафы на даче?

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Опубликовано: 10.05.2023 13:30 , Обновлено: 16.05.2023

На даче или на собственном участке с домиком в деревне белорусы чувствуют себя настоящими хозяевами и порой считают, что могут делать всё, что заблагорассудится. Однако, для этой категории граждан в Кодексе об административных правонарушениях есть немало статей, за нарушение которых предусмотрены существенные штрафы - до 50 базовых величин (т.е. до 1850 рублей на сегодня). Вот лишь несколько из них, которые нарушают чаще всего.

За сжигание мусора на даче можно получить до 30 базовых

В ходе весенней уборки на участке наверняка многие захотят избавиться от скопившегося мусора самым быстрым способом - сжечь его. Следует помнить, что “предать огню” можно далеко не весь бесполезных хлам. Сухие листья, траву, ветки сжигать не запрещено, в отличие от бытовых отходов, пластиковых вещей, старых автомобильных покрышек. Всё это должно идти в утилизацию, поскольку при горении таких вещей в атмосферу попадают опасные вещества.

Кроме того, следует соблюдать требования МЧС по разведению костров на приусадебных участках. В частности, костёр должен быть удалён ото всех построек на участке на расстояние 10 метров, а от лесного массива - на 20–30 метров. При этом при разведении костра под рукой всегда должны быть средства для тушения пожара.

Если не соблюдать эти требования, сегодня можно получить штраф на сумму от 370 до 1110 рублей (12 -30 базовых величин).

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За не скошенную траву на даче - 20 базовых, за мусор - ещё 30

Владельцы дачных и личных приусадебных участков обязаны содержать их в опрятном виде, в том числе, регулярно скашивать траву и убирать мусор. Это предусмотрено статьей 89 Кодекса о земле, в которой чётко прописано, что хозяин участка обязан его “эффективно использовать, предотвращать зарастание земли древесно-кустарниковой растительностью и сорняками”.

Как правило, местные исполкомы требуют от владельцев земельных участков скашивать траву не только непосредственно у себя на участке, но и на расстоянии 1 метра от границы участка. За нарушение - штраф по статье 15.10 КоАП, до 20 базовых ( до 740 рублей ).

А вот за мусор на участке могут привлечь по статье 15.11 КоАП. Санкция по статье предусматривает штраф до 30 базовых ( 1110 рублей ), а при повторном привлечении к ответственности по этой статье - арест до 3 месяцев либо ограничение свободы до 2 лет (ч. 1 ст. 269 УК).

Заросли борщевика и золотарника на участке грозят штрафом до 20 базовых

Владельцы дачных и приусадебных участков в Беларуси по закону обязаны бороться на своих участках с растениями-интродуцентами, то есть с теми видами, которые представляют опасность для местной флоры. К таким растениям в Беларуси относятся:

борщевик Сосновского

борщевик Мантегацци

золотарник канадский

золотарник гигантский

клен ясенелистный

робиния ложноакациевая

эхиноцистис лопастной («бешеный огурец»).

Если инспекторы природоохранного ведомства заметят на участке заросли этих растений, его хозяину могут выписать штраф - до 20 базовых величин ( до 740 рублей ). Это предусмотрено статьей 23.1 КоАП.

Штраф в 30 базовых грозит белорусам за могилку питомца на даче

На приусадебном участке запрещено также хоронить домашних питомцев. За такое нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства можно получить штраф от 10 до 30 базовых величин ( до 1110 рублей на сегодня) по статье 16.29 Кодекса об административных правонарушениях.

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За нецелевое использование приусадебного участка белорусам грозит штраф в 50 базовых

Самые крупные штрафы - до 50 базовых величин ( 1850 рублей ) грозят белорусам за нецелевое использование приусадебного или дачного участка или возведение там самовольных построек (причем сами постройки, признанные незаконными, придётся самостоятельно снести).

[info_b]Целевое использование земельного участка использование земельного участка для конкретных хозяйственных целей в соответствии с установленным для него целевым назначением.[/info_b]