Вице-премьер Петришенко назвал количество мест для олимпиадников в белорусских вузах в 2024 году

Опубликовано: 20.05.2024 13:12 , Обновлено: 20.05.2024

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко перед заседанием государственной комиссии по контролю за вступительной кампанией рассказал, сколько бюджетных мест для олимпиадников, которые могут поступить в вузы без экзаменов, выделили в этом году и сколько всего абитуриентов запланировали принять.

Так, по словам заместителя премьер-министра, в вузах для будущих студентов выделили более 50 тыс. мест (из них бюджетных - свыше 31 тыс., платных - порядка 19 тыс.), в колледжах - около 39 тыс. Для олимпиадников в вузах предусмотрели 677 мест.

“Победители областных олимпиад имеют право поступить без экзаменов в региональные вузы, а также на востребованные экономикой специальности: педагогические, сельскохозяйственного профиля и другие”, - процитировало Петришенко агентство БелТА.

Он напомнил, что поступить без экзаменов могут также победители университетских олимпиад, которые прошли в феврале в региональных вузах, и победители заключительного этапа республиканской олимпиады, которую провели в марте.

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Также вице-премьер рассказал о проведении централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ) в этом году. “Будут организованы 144 пункта проведения централизованного экзамена и 40 пунктов централизованного тестирования. Все они подготовлены и оборудованы”, - привело слова Петришенко агентство Sputnik.

По его словам, “комиссии настроены создать максимально комфортные условия для абитуриентов”.

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