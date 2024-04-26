Минобразования Беларуси озвучило список олимпиад, победители которых смогут поступить в вузы без экзаменов
Министерство образования Беларуси в своем новом постановлении определило, победители каких олимпиад и конкурса профессионального мастерства смогут поступить в вузы без вступительных испытаний, в том числе без сдачи централизованного экзамена (ЦЭ) или централизованного тестирования (ЦТ).
Так, этой льготой смогут при желании воспользоваться победители следующих интеллектуальных состязаний:
- Международная математическая олимпиада (2024 год, место проведения - Великобритания),
- Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (2024 год, Китай),
- Международная физическая олимпиада (2024 год, Иран),
- Международная биологическая олимпиада (2024 год, Казахстан),
- Европейская географическая олимпиада (2024 год, Сербия),
- Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (2023 год, Беларусь).
Победителями этих олимпиад являются обладатели дипломов I, II, III степени. Отметим, что победитель той или иной олимпиады сможет поступить без экзаменов в вуз только “по профилю”. К примеру, обладатель диплома II степени олимпиады “Россия и Беларусь: историческая и духовная общность” сможет без вступительных испытаний поступить на специальность “русская филология”, но не на биологические или же географические программы.
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То же касается и победителей третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в Беларуси. Однако они могут поступить без вступительных испытаний только на педагогические специальности и только при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили.
Это олимпиады по учебным предметам:
- белорусский язык и литература,
- русский язык и литература,
- английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки,
- информатика,
- математика,
- физика,
- астрономия,
- биология,
- химия,
- география,
- история Беларуси,
- обществоведение,
- трудовое обучение,
- физическая культура и здоровье.
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Кроме того, без вступительных испытаний в вузы могут поступить победители (обладатели дипломов I, II или III степени) V Республиканского конкурса профессионального мастерства. Здесь, как отметили на Национальном правовом интернет-портале, номинация конкурса должна соответствовать направлению образования. Также победители этого состязания смогут поступить вне конкурса в учреждения среднего специального образования.
Кстати, победители международных олимпиад, заключительного этапа республиканской олимпиады и не только смогут получить денежную премию. Речь идет о поощрении из специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Ежегодно Минобразования уточняет перечень конкурсов, олимпиад, конференций.
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