Минобразования Беларуси озвучило список олимпиад, победители которых смогут поступить в вузы без экзаменов

Опубликовано: 26.04.2024 16:42 , Обновлено: 26.04.2024

Министерство образования Беларуси в своем новом постановлении определило, победители каких олимпиад и конкурса профессионального мастерства смогут поступить в вузы без вступительных испытаний, в том числе без сдачи централизованного экзамена (ЦЭ) или централизованного тестирования (ЦТ).

Так, этой льготой смогут при желании воспользоваться победители следующих интеллектуальных состязаний:

Международная математическая олимпиада (2024 год, место проведения - Великобритания),

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (2024 год, Китай),

Международная физическая олимпиада (2024 год, Иран),

Международная биологическая олимпиада (2024 год, Казахстан),

Европейская географическая олимпиада (2024 год, Сербия),

Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (2023 год, Беларусь).

Победителями этих олимпиад являются обладатели дипломов I, II, III степени. Отметим, что победитель той или иной олимпиады сможет поступить без экзаменов в вуз только “по профилю”. К примеру, обладатель диплома II степени олимпиады “Россия и Беларусь: историческая и духовная общность” сможет без вступительных испытаний поступить на специальность “русская филология”, но не на биологические или же географические программы.

В Минобразования Беларуси рассказали, в каком случае между «льготниками» будет конкурс при поступлении в вузы

То же касается и победителей третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в Беларуси. Однако они могут поступить без вступительных испытаний только на педагогические специальности и только при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили.

Это олимпиады по учебным предметам:

белорусский язык и литература,

русский язык и литература,

английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки,

информатика,

математика,

физика,

астрономия,

биология,

химия,

география,

история Беларуси,

обществоведение,

трудовое обучение,

физическая культура и здоровье.

В Мингорисполкоме рассказали, можно ли школьникам самим добраться до пункта проведения ЦЭ. А уехать?

Кроме того, без вступительных испытаний в вузы могут поступить победители (обладатели дипломов I, II или III степени) V Республиканского конкурса профессионального мастерства. Здесь, как отметили на Национальном правовом интернет-портале, номинация конкурса должна соответствовать направлению образования. Также победители этого состязания смогут поступить вне конкурса в учреждения среднего специального образования.

Кстати, победители международных олимпиад, заключительного этапа республиканской олимпиады и не только смогут получить денежную премию. Речь идет о поощрении из специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Ежегодно Минобразования уточняет перечень конкурсов, олимпиад, конференций.

Минобразования Беларуси определило, за что школьники и студенты смогут получить денежную премию