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Минобразования Беларуси озвучило список олимпиад, победители которых смогут поступить в вузы без экзаменов

Минобразования Беларуси озвучило список олимпиад, победители которых смогут поступить в вузы без экзаменов
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Министерство образования Беларуси в своем новом постановлении определило, победители каких олимпиад и конкурса профессионального мастерства смогут поступить в вузы без вступительных испытаний, в том числе без сдачи централизованного экзамена (ЦЭ) или централизованного тестирования (ЦТ).

Так, этой льготой смогут при желании воспользоваться победители следующих интеллектуальных состязаний:

  • Международная математическая олимпиада (2024 год, место проведения - Великобритания),
  • Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (2024 год, Китай),
  • Международная физическая олимпиада (2024 год, Иран),
  • Международная биологическая олимпиада (2024 год, Казахстан),
  • Европейская географическая олимпиада (2024 год, Сербия),
  • Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (2023 год, Беларусь).

Победителями этих олимпиад являются обладатели дипломов I, II, III степени. Отметим, что победитель той или иной олимпиады сможет поступить без экзаменов в вуз только “по профилю”. К примеру, обладатель диплома II степени олимпиады “Россия и Беларусь: историческая и духовная общность” сможет без вступительных испытаний поступить на специальность “русская филология”, но не на биологические или же географические программы.

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То же касается и победителей третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в Беларуси. Однако они могут поступить без вступительных испытаний только на педагогические специальности и только при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили.

Это олимпиады по учебным предметам:

  • белорусский язык и литература,
  • русский язык и литература,
  • английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки,
  • информатика,
  • математика,
  • физика,
  • астрономия,
  • биология,
  • химия,
  • география,
  • история Беларуси,
  • обществоведение,
  • трудовое обучение,
  • физическая культура и здоровье.

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Кроме того, без вступительных испытаний в вузы могут поступить победители (обладатели дипломов I, II или III степени) V Республиканского конкурса профессионального мастерства. Здесь, как отметили на Национальном правовом интернет-портале, номинация конкурса должна соответствовать направлению образования. Также победители этого состязания смогут поступить вне конкурса в учреждения среднего специального образования.

Кстати, победители международных олимпиад, заключительного этапа республиканской олимпиады и не только смогут получить денежную премию. Речь идет о поощрении из специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Ежегодно Минобразования уточняет перечень конкурсов, олимпиад, конференций.

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