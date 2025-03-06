«Ветер ослабнет, а тепло – нет» - Синоптики рассказали, где в праздничные выходные ждать +18°С, а где - гололёд

Опубликовано: 06.03.2025 14:17 , Обновлено: 06.03.2025

Белгидромет продлил действие своего предупреждение о метеошторме ещё на сутки, понизив при этом уровень опасности до жёлтого. Согласно оперативным данным, усиление ветра с порывами до 15-18 м/с сохранится по северо-востоку Беларуси как минимум на протяжении ещё одной ночи, до утра 7 марта. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какой прогноз специалисты дали на предстоящие праздничные выходные - порадует ли белорусов солнышко в Международный женский день и нее помешает ли весенней прогулке очередная метеоопасность?

Согласно прогнозам авторов Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, к выходным “ветер ослабнет, а тепло - нет”. По их данным, уже в пятницу, 7 марта, Беларусь окажется на северо-западной периферии обширного антициклона с центром над восточной акваторией Черного моря. За счёт этого в Беларусь продолжит поступать тропический воздух с юга Европы.

“Циклоны и фронтальные разделы окажутся от нас на значительном расстоянии, поэтому уже никакого значительного барического градиента. Лишь ночью по северо-востоку местами порывы западного ветра до 14 м/с. Зато днём ветер заметно ослабнет до умеренного”, - пояснили специалисты.

По исх словам, ночные морозы ещё актуальны - из-за малооблачной погоды и радиационного выхолаживания. В результате термометры могут показать в грядущую ночь -1..+4°С, а вот днём воздух прогреется до +10..+16°С, по югу до +18°С.

[info_b]Кстати, по данным тематического Telegram-канала @nadvorie, 6 марта в Беларуси был побит очередной суточный температурный рекорд: метеостанция в Лельцицах в 13:30 зафиксировала +17,2°С. Прошлый рекорд за 6 марта был зафиксирован в 1995 году на метеостанции Брест, +17,0°.[/info_b]

Данные Белгидромета также показали, что 6 марта дневные максимумы практически по всей стране, за исключением крайнего севера, перевалили за десятизначные значения.

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Что ждать в выходные?

По прогнозу Белгидромета, в эти выходные, 8 и 9 марта, в Республике сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс.

И 8, и 9 марта синоптики пообещали без дождей, но с переменной облачностью. Международный женский день, по их прогнозам, начнётся с утренних туманов и гололёда, а ветер утихнет до умеренного или даже слабого. Такую же синоптическую картину обрисовали в Белгидромете и на воскресенье.

Температуру спрогнозировали следующей:

8 марта: ночью в диапазоне -2..+3°С, днём - от +10°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу страны,

по юго-западу страны, 9 марта: ночью в диапазоне -2..+3°С, днём - от +9°С по северу до +17°С по югу страны.

Ранее Telegraf.news рассказал, какой прогноз по предстоящему весеннему паводку предварительно дали специалисты Белгидромета. Начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елена Зубчёнок назвала условия, которые могут «усложнить паводковую ситуацию» в стране.

В Белгидромете дали прогноз по весеннему паводку. Что может «усложнить ситуацию»?