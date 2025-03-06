Где в Минске купить тюльпаны от 2 рублей? Нашли несколько вариантов

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Опубликовано: 06.03.2025 09:52 , Обновлено: 07.03.2025

С приближением Международного женского дня на улицах белорусских городов начали появляться десятки, если не сотни торговых точек продаж цветов - главного подарка на 8 марта для большинства. Между тем, цены на цветы, несмотря на постоянно возрастающую конкуренции, кажется, также подрастают с каждым днём. Журналисты Telegraf.news попытались найти для вас самые бюджетные варианты. Оказалось, что если хорошо поискать, можно найти классические тюльпаны по цене, посильной любому кошельку - от 2 рублей за цветочек.

Мониторинг цен в Минске показал, что средняя цена на тюльпаны в Минске в этом году держится в районе 5 рублей. Такую цену можно встретить как в цветочных магазинах и супермаркетах, так и на временных уличных прилавках у продавцов, решивших подзаработать на ходовом товаре перед праздником.

Судя по комментариям и многочисленным видео в соцсетях, многие считают такую цену несколько завышенной. Однако, даже в магазинах можно найти более бюджетные варианты. Как правило, букеты из большого количества тюльпанов обходятся (в пересчёте на единицу) покупателю выгоднее, чем брать цветы поштучно.

Так, в одной из популярных сетей магазинов низких цен букет тюльпанов из 5 штук выставили на продажу за 17,79 рубля, а букет из 11 штук - за 39,99 рубля, то есть цена одного тюльпана в букете составляет чуть больше 3,6 рубля . В другом магазине этой же сети заметили букеты из 3 тюльпанов за 9,6 рубля.

Впрочем, мы нашли ещё более дешёвые варианты - от 2 рублей за цветок. Такие цены можно встретить в некоторых цветочных магазинах в подземном переходе у столичного железнодорожного вокзала, где перед праздниками всегда идёт бойкая торговля. Нюанс в том, что за 2 рубля там предлагают несортовые тюльпаны. Тюльпаны первого сорта там также можно приобрести по весьма привлекательной цене - по 2,5 рубля за цветок. Кстати, практически в такую же цену - по 2,2 рубля за цветок - там отдают уценённые розы.

Чем отличаются тюльпаны первого и второго сорта, наглядно продемонстрировал автор другого видео в TikTok. Внешне и те, и те выглядят весьма презентабельно. Речь не идёт о побитых и потрёпанных бутонах и надломанных стеблях - такие цветы должны отправляться прямиком в мусорное ведро, а не оставаться на прилавке. Первый и второй сорт, по сути, отличаются по высоте стебля и размеру бутона.

Ещё одну точку в Минске, где можно приобрести тюльпаны от частного владельца цветочных теплиц, можно найти в промзоне на улице Монтажников, 23 (кстати, у производителя есть свои точки и в других крупных городах - Пинске, Гомеле, Могилёве, Витебске). Цены на цветы в розницу, по словам производителя - от 2 до 5 рублей в зависимости от сорта и вида тюльпанов.

Кстати, как ранее рассказал Telegraf.news, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси вместе с облисполкомами, Мингорисполкомом, гор- и райисполкомами объявило 5-дневные рейды на продавцов цветов. Еще в ведомстве в преддверии праздника открыли тематическую горячую телефонную линию для принятия “оперативных мер реагирования”.

МАРТ Беларуси объявил рейды с исполкомами на продавцов цветов и открыл горячую линию для покупателей